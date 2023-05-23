Пытаясь противостоять усилившемся диверсионным операциям Украины, российские спецслужбы могут перейти на новый, более кровавый виток межведомственной конкуренции, пишет Jamestown Foundation.

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Последние месяцы показали, что Украине все успешнее удается проводить диверсионную и партизанскую работу в тылу противника. Не только российские пропагандисты, но и эксперты по безопасности признают: они не справляются с новыми угрозами и не в силах предотвратить их появление. В то время, пока религиозные проповедники призывают предельно мобилизоваться ради достижения победы и отказаться от Интернета, поскольку он является "территорией врага" и полем для вербовки россиян, военные советуют создать аналог советской репрессивной контрразведывательной структуры СМЕРШ.

СМЕРШ расшифровывается как "смерть шпионам", и была создана на базе НКВД во Вторую Мировую войну. В наши дни авторы близкого к Минобороны сайта "Военное обозрение" предлагают возродить нечто подобное, чтобы проверять не только потенциальных диссидентов, но и людей, возвращающихся из-за границы, среди которых, по мнению авторов, много "завербованных и подготовленных диверсантов". Кроме этого, военные предлагают использовать новый СМЕРШ для фильтрации людей на оккупированных украинских территориях.

При этом они советуют не создавать новой структуры, а расширить полномочия уже имеющихся, к примеру, спецназа СОБР в составе МВД, а также контрразведки и разведки ФСБ, Минобороны и Росгвардии. Всем этим ведомствам, по мнению авторов сайта, надлежит использовать "методы Судоплатова", то есть "уничтожать диверсантов прямо на территории врага".

На самом деле, многое из того, что предлагают военные аналитики, уже используется на практике. В частности, исследователи российских спецслужб отмечают, что с началом войны ФСБ существенно милитаризировалась, и активно вовлечена в пытки и допросы украинцев в фильтрационных лагерях.

Опыт убийств за рубежом у российских спецслужб также немалый, однако, по мнению украинских экспертов, чаще всего их жертвами становятся даже не оппоненты режима, а агенты конкурирующего ведомства. К примеру, некоторые обозреватели связывают ликвидацию бывшего главы группировки "ДНР" Александра Захарченко в 2018 году с враждой между ФСБ и ГРУ. По их мнению, Захарченко был связан с военными и мешал ФСБ, в результате чего и был убит. Конфликт между российскими ставленниками в оккупированном Луганске в 2017 году также связывают с противостоянием курирующих их спецслужб.

Конкуренция между российскими силовыми структурами проявляется и за пределами Украины. Исследователи отмечают, что провалы ряда офицеров ГРУ, последовавшие в 2018 году, могут быть прямым следствием "слива" информации со стороны ФСБ. В свою очередь, Центр управления расследованиями утверждает, что разоблачение хакерской группы "Шалтай-Болтай", курируемой ФСБ, стало следствием мести ГРУ. На этом фоне информация The Washington Post о том, что основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин предлагал передать украинской разведке информацию о позициях российских военных в обмен на отступление вооруженных сил Украины из Бахмута, уже не кажется неправдоподобной.

Аналитики отмечают, что ГРУ – отнюдь не единственная сила, с которой конфликтует ФСБ. По их мнению, именно конфликт спецслужбы с ФСО стал причиной создания Росгвардии. Конфликты интересов у чекистов периодически возникают также с МВД, Следственным комитетом и СВР. Полномасштабная война, по мнению украинских обозревателей, предельно обострила противостояние между ФСБ и военными РФ.

Важен и тот факт, что Владимир Путин сознательно допускает конфронтацию различных ведомств, тем самым не допуская их чрезмерного усиления. Если на этом фоне будут расширены и без того немалые полномочия каждой структуры по проведению репрессий и убийств за рубежом, можно предположить, что существенная часть этих сил будет брошена на расправы друг с другом.

Ситуация усугубляется тем, что в условиях военного времени спецслужбы начинают сводить междоусобные счеты не только через аресты или "целевые" убийства, но и посредством созданных с их помощью ЧВК, которые обладают вооружением и боевым опытом, и со временем выходят из-под контроля. Ярким примером здесь служат непрекращающиеся конфликты основателя ЧВК "Вагнера" с российским Минобороны. Скандальные разоблачения и постоянные оскорбления Пригожина в адрес военного руководства России называют "беспрецедентными" даже ветераны армии РФ, прошедшие Чеченскую войну.

При этом ЧВК "Вагнера" – это отнюдь не единственная частная военная компания, созданная в сегодняшней России. Согласно информации издания The Insider, именно ГРУ стояло у истоков военной компании Пригожина, но затем тот разорвал связи с военными. В ответ российская военная разведка создала новую, более подконтрольную ЧВК "Редут" под руководством Анатолия Каразия. Кроме этого, по информации издания, ГРУ курирует созданную при "Газпроме" ЧВК "Поток".

Российские оппозиционеры тем временем справедливо отмечают, что единственной возможностью отстоять свои интересы в современной России является создание собственной частной военной компании, притом это касается не только государственных структур, но и бизнеса. При этом по мере накопления боевого опыта велик шанс, что рано или поздно ЧВК и стоящие за частью из них спецслужбы начнут выяснять отношения не на словах, а с оружием в руках, что окончательно превратит Россию в "несостоявшееся государство". Логично, что междоусобные войны элитных групп не помогут справиться с украинскими диверсионными группами, и только дополнительно дестабилизируют Россию.