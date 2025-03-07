Больше не "англосаксы": российским пропагандистам отдали особый приказ по отношению к американцам на фоне заявлений Трампа

Российская пропаганда совершила резкий "разворот" в риторике в отношении США. После последних заявлений президента этой страны Дональда Трампа из лексикона топ-пропагандистов РФ исчезло облюбованное ранее определение "англосаксы" применительно к американцам.

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Случилось это не потому, что соловьевы, киселевы и скабеевы внезапно воспылали любовью к еще вчера лютейшему врагу, а по прямому приказу из Кремля. Что произошло и как теперь роспропаганда говорит о США, рассказало оппозиционное российское издание The Moscow Times, признанное в России "нежелательной организацией".

По данным издание, российские пропагандисты получили команду "хватит", после чего из государственных СМИ РФ исчезло слово "англосаксы" применительно к американцам.

"Российская госпропаганда, запущенная на небывалую с советских времен мощность после вторжения в Украину и развала отношений с Западом, резко сменила тон вскоре после того, как Россия и США начали переговоры по Украине. Презрительный термин "англосаксы", который использовали пропагандисты и чиновники, включая пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, главу МИД РФ Сергея Лаврова, незаметно исчез из эфиров ТВ и публикаций госСМИ", – отмечено в материале.

В частности, напрочь "забыл" об "англосаксах" пропагандист Дмитрий Киселев, ранее грозивший стереть Америку в "радиоактивный пепел". От былой воинственности в отношении вчерашних врагов у него теперь не осталось и следа: теперь Киселев в свих эфирах грезит о "большой тройке" стран, которая будет вершить судьбу мира. Кроме США и Китая в нее пропагандист включил также Россию с ее развивающейся экономикой и менее 3% от общемирового объема товаров и услуг.

"Европейского Союза как единой политической силы уже нет. Североатлантического блока — НАТО — тоже в известном смысле нет. Остается „большая тройка": Россия — Китай — США", — на голубом глазу выдал Киселев в эфире 3 марта.

Сменил риторику и коллега Киселева, Владимир Соловьев. Ранее называвший США "слугами сатаны", теперь он именует президента США "Трампушкой" и нахваливает его за идеи забрать Панамский канал и аннексировать Гренландию.

"Молодец, просто молодец", — не скрывал радости от заявлений и намерений нового главы США Соловьев.

Резкая смена риторики в отношении США затронула и z-каналы: они также массово отказываются от излюбленного клише роспропаганды "англосаксы". Так, прокремлевский Telegram-канал "Рыбарь", имеющий 1,3 млн подписчиков, ни разу не использовал его в постах после того, как Владимир Путин и Трамп провели переговоры в феврале, пишет The Moscow Times. При этом в декабре 2024 года это слово встречалось в его публикациях трижды, в ноябре — дважды, в октябре — 4 раза, а за период с января по сентябрь прошлого года "англосаксы" на канале упоминались 28 раз.

"Указание смягчить тон пропагандисты получили из Кремля. В середине февраля были подготовлены изменения в методические рекомендации, по которым выходят в эфир главные новостные шоу и выступают прокремлевские лидеры общественного мнения, рассказывали The Moscow Times два чиновника российского правительства", – объясняет издание.

Напомним, ранее в ISW объяснили, как Россия воспользуется приостановкой США предоставления военной помощи и разведданных Украине. Аналитики считают, что россияне продолжат продвигать свою давнюю информационную операцию, направленную на ложное изображение победы РФ в войне "как неизбежной". Это подтверждается уже звучащими из России на фоне решений Белого дома заявлениями.

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