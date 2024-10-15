Более 80% регионов в год: стали известны недельные расходы России на войну в Украине

Недельные расходы российского бюджета на войну в Украине достигают 210 миллиардов рублей. Эта сумма превышает годовые бюджеты 80% регионов страны, а некоторые из них имеют годовые бюджеты меньше даже суточных военных расходов.

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Об этом сообщила The Moscow Times. Издание отмечает, что 64 российских региона из 83 имеют бюджеты меньше недельных военных расходов.

В конце сентября правительство РФ опубликовало проект бюджета на 2025 год с рекордными военными расходами, составляющими 13,2 трлн рублей (около 136 млрд долларов). Это 38 млрд рублей в день.

В этом году расходы российского бюджета на армию и силовиков составили 11,1 трлн рублей или около 210 млрд рублей в неделю, что превышает годовые бюджеты 80% российских регионов.

Так, только 18 из 83 субъектов РФ имеют годовые бюджеты, превышающие недельные военные расходы. К ним, в частности, входят Москва, Санкт-Петербург, а также ХМАО, ЯНАО, Кемеровская, Челябинская области и другие промышленно развитые регионы.

64 региона имеют бюджеты меньше недельных военных расходов. Мало того, почти четверть из них имеет годовой бюджет, который меньше трети недельных расходов на войну. Среди наиболее уязвимых регионов национальные республики – Кабардино-Балкария, Тива, Марий Эл, Северная Осетия, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Мордовия, Хакасия, Алтай, а также Тамбовская, Костромская, Орловская, Новгородская, Тамбовская, Псковская области.

И это еще не всё. Четыре региона – Еврейская автономная область, Ингушетия, Калмыкия и Ненецкий автономный округ – имеют годовые бюджеты меньше суточных военных расходов России. Самый маленький годовой бюджет располагает Еврейской автономной областью, который составляет 15,3 млрд рублей.

Как сообщал OBOZ.UA, за время полномасштабной войны россияне стали больше пить и реже покупать новую одежду и обувь. Это связано и с падением доходов людей РФ.

В июле 2024 года в России зафиксировали максимальный за 11 лет рост просроченной задолженности по зарплатам. Показатель невыплаченных россиянам зарплат достиг отметки 427,4 млн рублей.

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