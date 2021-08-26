"Безумие" Путина и риск быть убитым: Навальный дал первое интервью из колонии. Главное из заявлений

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который отбывает наказание в исправительной колонии ИК-2 в Покрове, дал оттуда первое интервью американскому изданию. Политик рассказал о своем состоянии, насилии в тюрьме, санкциях и "безумии" президента РФ Владимира Путина.

Сокращенный текст на основе интервью Навального 25 августа опубликовала газета The New York Times. Оппозиционер получил вопросы в колонию и письменно ответил на них на 54 страницах.

По словам Навального, в колонии все устроено так, чтобы он был под круглосуточным контролем. Он рассказал, что просыпается в пять утра, чтобы час почитать книгу до общего подъема. После чего заключенные слушают гимн, делают зарядку, умываются, идут на завтрак и проходят утреннею проверку. Затем все смотрят фильм, а с 10 до 12 часов могут заняться своими делами. Политик написал, что после обеда проходит вечерняя проверка и уборка. В шесть вечера в колонии занимаются "патриотическим воспитанием". После ужина заключенным читают лекции, а в 22 часа – отбой.

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Навальный рассказал, что благодаря его публикациям в социальных сетях еда в колонии стала лучше. Чаще всего в тюрьме дают кашу. Заключенный отметил, что ему нравится тюремная готовка.

Оппозиционер написал, что раньше его колония была известна избиениями. Сейчас физическое насилие трансформировалось в психологическое. По словам Навального, администрация устраивает провокации, чтобы возбудить против заключенных новые уголовные дела.

Политик пошутил, что риск того, что его убьют в колонии равен 50 процентам. Он назвал Путина психически нездоровым человеком и полубезумным царем. Навальный считает, что по внешним признакам невозможно спрогнозировать риск того, что его убьют в заключении.

Навальный написал, что накладывать санкции на Россию не нужно. Он считает, что еще более жесткие меры должны быть применены против тех, кто грабит государство, "путинской гангстерской группы". По словам оппозиционера, индивидуальные санкции обычно наложены против обычных полковников и генералов, которые только выполняют приказы.

Политик ответил, что смог бы победить, если бы участвовал на выборах в России. Он обратил внимание на то, как российские власти убирают кандидатов с выборов из-за страха. Навальный считает, что его команда без денег и ресурсов разгромила бы "Единую Россию" и самого Путина. Оппозиционер призвал россиян участвовать в выборах и отдавать свои голоса.

Напомним, что 2 февраля в Москве суд приговорил Навального к 3,5 годам тюремного заключения и штрафу (500 тысяч рублей). Однако, учитывая домашний арест, политик должен провести в колонии общего режима 2,8 года. После оглашения приговора в РФ прошли массовые протесты, которые закончились задержанием множества митингующих и силовыми разгонами.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, под новые санкции США попали девять физических и двое юридических лиц из России, которых обвинили в причастности к отравлению Навального. Решение о новых ограничениях вступило в силу ровно год спустя после инцидента в самолете над Омском, когда политику стало плохо.