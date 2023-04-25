'Бесславная кончина': Медведев похвастался преимуществом российских технологий над западными, читая текст с американского планшета. Видео

Заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев снова похвастался преимуществом России перед всем миром, особенно перед Западом. Примечательно, что свою патриотическую речь он читал с американского планшета, а не с отечественного гаджета.

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Об этом сообщили росСМИ. Российский политик заявил, что Евросоюз и США якобы должны развалиться.

"Сегодня принял участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" и провёл заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения", – заявил Медведев в своих социальных сетях.

Заместитель секретаря Совбеза РФ в очередной раз заявил о превосходстве России и своих прогнозах про развал Европейского Союза и США.

"Распад Евросоюза и Америки – это просто бесславная кончина наших врагов", – заявил Медведев, читая свой текст с американского iPad.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, известный своими неадекватными суждениями, на этот раз заявил, что мир находится на грани Третьей мировой войны. Также он добавил, что это может предотвратить "тихое разделение" Украины между Польшей и другими странами.