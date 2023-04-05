Бараки без канализации и отопления: СМИ показали условия жизни россиян в Забайкалье, жители которого массово гибнут на войне против Украины. Видео

В городе Шилка Забайкальского края (РФ) люди пожаловались на невыносимые условия проживания в доме 1937 года постройки, который местные власти упорно отказываются признавать аварийным. Отметим, что именно в этом регионе – самый высокий процент потерь оккупантов на преступной войне против Украины.

Видео дня

На сюжет росТВ о том, как живут россияне в Забайкалье, обратил внимание автор Telegram-канала "Сеятель ветра". "Зачем тратиться на достойный уровень жизни в своей стране? Гораздо лучше потратить триллионы на то, чтобы в соседней стране было такое же г**но. Вот оно – настоящее людоедское счастье русского Z-патриота!" – с сарказмом написал он (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Российские журналисты показали, как выглядит одна из квартир старого дома по улице Чкалова. Ее хозяйка призналась, что в подъезде постоянная темнота, но люди "уже привыкли и передвигаются на ощупь".

Женщина проживает на 16 квадратных метрах в страшных условиях уже 18 лет. Она с сыном спит и ест в одной комнате, ходит в туалет в ведро, потому что канализации нет (как и отопления). Потолок уже несколько раз падал кусками, стены в трещинах и постоянно появляются новые, а из-за плохой проводки барак вообще может сгореть.

Дрова, которые лежали в кладовке, у россиянки постоянно крали. Она обращалась в полицию, но заниматься ее делом, конечно же, никто не стал.

Женщина жалуется на свою жизнь, но перед приходом журналистов она даже не убрала куртки и другую одежду, разбросанную на диванах.

Корреспонденты взяли комментарий у заместительницы главы администрации города Светланы Кошман. На вопрос, почему в таком доме до сих пор проживают люди, в том числе и дети, она ответила: "Дом не признали аварийным, потому что он уже... Ну, вот его не признали аварийным!"

"Сеятель ветра" пошутил, что это и есть российское "величие". "Понятное дело, что Запад только и мечтает захватить этот клондайк", – отметил аноним.

"Но проблемы этих русских, живущих в унизительной нищете, Z-патриотов не волнуют. Этим русским они помогать почему-то не требуют. Гораздо важнее для них – "помочь" жителям Бахмута путем тотального уничтожения этого города и превращения его в груду строительного мусора", – добавил автор паблика.

Как сообщал OBOZREVATEL, британская разведка считает, что Россия остро ощущает последствия межденародных санкций. Дефицит государственного бюджета правительство РФ планирует компенсировать за счет финансовой поддержки со стороны иностранных государств, которые она считает "дружественными".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!