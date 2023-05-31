'Авиация разберется': депутат Госдумы РФ призвал бомбить Белгородскую область управляемыми авиабомбами. Видео

Похоже, что украинцы дошутились и для России Белгородская область действительно стала враждебной республикой БНР. Об этом свидетельствует тот факт, что депутат Госдумы РФ и глазом не моргнув призвал бомбить на Белгородщине районный центр Шебекино управляемыми авиабомбами.

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Об этом заявил Андрей Гурулев в программе российского пропагандиста Владимира Соловьева. Депутат Госдумы предлагает начать точечные бомбардировки российского города.

По его словам, действия добровольцев РДК и Легиона Свобода России создают напряженную ситуацию на Белгородщине и заставляют перебросить туда российские войска с фронта в Украине.

Учитывая это, Гурулев предлагает радикально решить этот вопрос.

"Надо точечно бомбить Шебекино, управляемыми бомбами, авиация разберется", – заявил он.

При этом главный "рупор Кремля" Соловьев согласился с ним и заявил, что нужно раздать "рассерженным мужикам" оружие и идти "забирать Харьковскую губернию".

Очередные маразмы российской пропаганды насмешили сеть, пользователи отреагировали на видео мощной дозой иронии.

"Хватит дамбить Шебекино!!"

"И Воронеж!"

"Да чего Шебекино – давайте сразу Москву!"

Да ударьте уже ядеркой по Белгороду, нельзя, чтобы он достался украм!"

"Кремлёвские нацисты, хватит бомбить Шебекино! БНР будет свободной!"

"Шомбить Бебекино - это вам не домбить Бомбас"

"И Рублевке раздайте двустволки они тоже пойдут на защиту"

"Мечтатель, как ты заберёшь Харьковскую губернию?? Уже 460 дней забираешь", – комментируют пользователи.

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