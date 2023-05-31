"Авиация разберется": депутат Госдумы РФ призвал бомбить Белгородскую область управляемыми авиабомбами. Видео
Похоже, что украинцы дошутились и для России Белгородская область действительно стала враждебной республикой БНР. Об этом свидетельствует тот факт, что депутат Госдумы РФ и глазом не моргнув призвал бомбить на Белгородщине районный центр Шебекино управляемыми авиабомбами.
Об этом заявил Андрей Гурулев в программе российского пропагандиста Владимира Соловьева. Депутат Госдумы предлагает начать точечные бомбардировки российского города.
По его словам, действия добровольцев РДК и Легиона Свобода России создают напряженную ситуацию на Белгородщине и заставляют перебросить туда российские войска с фронта в Украине.
Учитывая это, Гурулев предлагает радикально решить этот вопрос.
"Надо точечно бомбить Шебекино, управляемыми бомбами, авиация разберется", – заявил он.
При этом главный "рупор Кремля" Соловьев согласился с ним и заявил, что нужно раздать "рассерженным мужикам" оружие и идти "забирать Харьковскую губернию".
Очередные маразмы российской пропаганды насмешили сеть, пользователи отреагировали на видео мощной дозой иронии.
"Хватит дамбить Шебекино!!"
"И Воронеж!"
"Да чего Шебекино – давайте сразу Москву!"
Да ударьте уже ядеркой по Белгороду, нельзя, чтобы он достался украм!"
"Кремлёвские нацисты, хватит бомбить Шебекино! БНР будет свободной!"
"Шомбить Бебекино - это вам не домбить Бомбас"
"И Рублевке раздайте двустволки они тоже пойдут на защиту"
"Мечтатель, как ты заберёшь Харьковскую губернию?? Уже 460 дней забираешь", – комментируют пользователи.
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