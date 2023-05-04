Не можу сказати, що зустрів інформацію про удари безпілотників по Кремлю без величезного задоволення.

Видео дня

Ще більше мені сподобалась відеокартинка про безпосередні удари БПЛА по резиденції путіна, яка зараз є надзвичайно популярна і викликає величезну увагу та інтерес у всьому світу. Але пізніше, коли більш уважно проаналізував те, що було видно на відеоматеріалі, а також ознайомився з реакцією кремлівської влади, зрозумів, що це не українські БПЛА, це не почерк ЗСУ.Що це було? Провокація путіна.

Зважаючи на шалену пропагандистську компанію, яка розпочалась на центральних каналах телебачення можна з високою ймовірністю припускати, що ця істрерія свідчать лише про те, що це була пряма вказівка адміністрації путіна нагнітати серед російського населення страх і паніку.Можна припустити, що ця провокація була направлена перш за все для внутрішнього використання. В росіі багато чого було, але ще ніколи і ніхто не нападав з повітря на резиденцію російського вождя.Якщо уважно все проаналізувати, то можна побачити багато прорахунків тих, хто це все організував. Як відомо, напад на кремль було здійснено ще вночі двома БПЛА, але інформація про це була кремлем оприлюднена лише на наступний день в обід.

В момент вибуху одного із БПЛА біля державного прапора рф на куполі резиденції путіна, знаходився чоловік, якого добре видно на кадрах відеозапису. Яка його місія і що він там робив у той момент, коли вибухнув заряд на БПЛА. Складається враження що хтось знав про цю подію і для певної підстраховки там знаходився підготовлений працівник. Незважаючи на унікальний характер цієї події, влада росії відразу про неї повідомила, а також вказала, що ці БПЛА належить ЗСУ, хоча ніяких доказів, які б це підтверджували не надала. Немає будь-яких розумних пояснень, як взагалі два БПЛА змогли пройти усі зони ППО Москви і вибухнути безпосередньо над куполом резиденції путіна.

Це не просто рядова провокація, путін мабуть готує якісь надзвичайні заходи, якщо зважився на таку провокацію.

Удари БПЛА по Кремлю свідчать про те, що мирний період життя російського населення закінчився. Починається новий етап життя. До цього можна добавити лише те, що офіційна влада росії кваліфікувала ці вибухи над кремлем, як замах на путіна, який вчинила українська влада. При цьому, в повідомленні зазначено, що в цей час путіна в кремлі не було і ці вибухи не могли йому спричинити будь-яку шкоду.

Що далі?

Мабуть путін остаточно вирішив ввести в європейській частині рф військовий стан. Для того щоб це зробити і була зроблена ця провокація.

Введення військового стану на європейській частині рф, вірніше розширення його до меж європейської частини рф, істотно обмежить права і свободи російського населення і значно спростить процедуру мобілізації.

Влада в росії остаточно перейде до місцевих князьків і фсбешників.

Путіну надзвичайно важливо запровадити в країні режим максимального страху і психозу.

Російське населення бачило все, але ще ніколи не бачили вибухів над кремлем, які здійснили невідомі безпілотники, що змогли неушкоджено подолати усі зони ППО і вибухнути у самому серці Москви.

А може вони, ці БПЛА перелетіли не через державний кордон рф, а вилетіли із сусідньої вулиці біля кремля?