Армия РФ сбежала под давлением ВСУ: как выглядит село Любимовка на Курщине изнутри. Видео

Когда Силы обороны Украины начали наступление в Курской области РФ, они взяли под контроль село Любимовка, расположенное в 9 км от границы. Российские военные сбежали оттуда под давлением ВСУ еще в начале августа.

Видео дня

Кадры из Любимовки опубликовал "Голос Америки на украинском". Там отметили, что первым журналистом, который побывал в этом населенном пункте, стал документалист Сергей Лысенко.

"В селе практически не осталось людей. Смотрите, как выглядит российская глубинка без прикрас", – говорится в подписи к видео.

По словам украинских военных, сейчас в селе осталось два человека, хотя еще в 2010 году в Любимовке на 320 дворов приходилось 560 жителей.

В 1877 году в деревне построили Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Со времен СССР она находится в состоянии упадка.

Некоторые дома в Любимовке повреждены, однако на первый взгляд сложно сказать, привели ли к этому боевые действия, или это просто разруха, характерная для многих населенных пунктов на территории страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины продвинулись в Курской области еще на несколько километров. Под контролем украинской армии оказались несколько российских населенных пунктов.

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