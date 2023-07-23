Арешт Гіркіна в РФ за "екстремізм" виглядає дещо маразматично. Але не в сьогоднішній РФ.

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По-перше, Кремль свідомо може спробувати зробити з нього фігуру, навколо якої можна об'єднати "ультранаціоналістів". Зовнішньо бунтарську, а насправді контрольовану. Це навряд пасує всім кремлівським кланам, але деяким цілком.

По-друге, це може бути бажання зачистити це поле від харизматичних фігур після бунту Пригожина.

І третє - це може бути спробою завдати удар по тим, хто стоїть за Гіркіним - він точно без системної допомоги не може писати і говорити все, що він встигає, і очевидно, що його підтримують: як інформаційно, так і фінансово. Друга і третя версії цілком ймовірні і не суперечать одна іншій, щодо першої - скоро подивимося.

Головний висновок у тому, що частина понятійних домовленостей, що існували в РФ, схоже більше не працюють і ми це побачимо ще не один раз.