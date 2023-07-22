Арест Гиркина разозлит военных блогеров РФ – разведка Британии

Арест экс-главаря террористической организации "ДНР" и одного из ведущих российских блогеров, освещавших военную тематику, Игоря Гиркина, 21 июля арестовали по подозрению в "экстремизме". Вероятной причиной задержания Гиркина была его критика в адрес президента РФ Владимира Путина после вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер".

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И репрессии против Гиркина могут спровоцировать значительное недовольство как в сообществе российских блогеров, так и среди военнослужащих армии РФ. Об этом со ссылкой на данные британской разведки сообщили в Министерстве обороны Великобритании.

Российские силовики арестовали 21 июля бывшего офицера российской разведки, одного из ключевых российских националистических провоенных блогеров Игоря Гиркина. Его обвиняют в "экстремизме". На самом же деле, с высокой долей вероятности, арест обусловлен последними резкими заявлениями Гиркина в адрес Путина.

"Гиркин долгое время критиковал ведение войны министерством обороны России. Однако в последние дни его комментарии превратились в прямую критику российского президента Владимира Путина и его пребывания у власти", – говорится в сообщении.

В МО Британии прогнозируют всплеск недовольства среди единомышленников Гиркина после начала репрессий против него.

"Этот шаг, вероятно, разозлит коллег из сообщества военных блогеров – и элементов в составе военной службы – которые преимущественно воспринимают Гиркина как проницательного военного аналитика и патриота", – рассказали в британском оборонном ведомстве.

Там также напомнили, что Гиркин сыграл важную роль в российской агрессии в Донбассе с 2014 года и провел некоторое время на передовой в 2022-м.

"Хотя Гиркин не является союзником ЧВК "Вагнер", он, вероятно, был готов лишь расширить пределы публичной критики в контексте неудачного мятежа главы "Вагнера" Евгения Пригожина в июне 2023 года. Значительно ослабло табу на неприкрытую критику путинского режима", – охарактеризовали текущую деятельность Гиркина в МО Британии.

Напомним, ранее в британской разведке спрогнозировали будущее наемников ЧВК "Вагнер", бросившей прямой вызов Путину.

В ближайшие дни "Вагнер", вероятно, освободит последних заключенных-рекрутов от их обязательной службы. Однако значительная часть из них может остаться в рядах ЧВК как профессиональные наемники.