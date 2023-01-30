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Данное эссе создано в жанре антиутопии с целью смоделировать наихудший сценарий из тех, что возможны в войне, которую Россия сегодня ведет против Украины и стран Запада…

АПОКАЛИПСИС - 2023

Сегодня, зная о последствиях Судного дня, мы можем восстановить картину произошедшего и проанализировать: что же именно привело к чудовищной катастрофе. Январь 2023-го ознаменовался двумя событиями. Первое – это консолидация союзников, что позволило значительно укрепить силы Украины и обеспечить отражение агрессии путинской России. И второе – решение Европарламента о создании трибунала, который дал бы политическую, юридическую и историческую оценку деяниям "русского мира", его вдохновителям и руководству. Причем, некоторые общественные деятели настаивали на том, чтобы такой трибунал прошел в Москве – колыбели русского фашизма, по аналогии с Нюрнбергом. Эти факторы убедили диктатора Путина в том, что ему придется идти до конца, а переговоры на его условиях невозможны. В методичке пропагандистов укоренился посыл готовить население к неизбежности ядерного финала. В Москве и других крупных городах на крышах зданий стали устанавливать зенитно-ракетные комплексы, еще больше нагнетая атмосферу фатальности. Дипломатия Смоленской площади зашла в тупик, и министр Лавров все чаще говорил о том, что из стадии гибридной война перешла в почти открытую стадию. А неугомонный Медведев вещал в инфополе, что "мир вплотную подошел к угрозе Третьей мировой войны из-за готовящейся агрессии против России". Германия перебросила комплексы ЗРК Patriot в Польшу, а уровень дипломатических отношений со странами Европы у РФ находились в шаге от полного разрыва. Но к годовщине начала вторжения – 24-му февраля – Путин потребовал от Шойгу и Герасимова отрапортовать об успехах грандиозного наступления в Украине. Но вместо побед он получил мощные удары по Крыму американскими ракетами ATACMS, после чего на полуострове началась паника. Это замешательство было использовано силами украинской армии для начала полномасштабного наступления на Крым. И никакие бои местного значения в Донецкой и Луганской областях уже не могли перебить победной повестки Украины.

В середине марта Путин отдельным распоряжением создает специальную группу "Возмездия", состоящую из генералов и офицеров, которые по замыслу должны были исполнить волю диктатора в час Х: ввести коды и дать залп по противнику. Невзирая на официальные положения военной доктрины РФ, Путин принял к исполнению варварский план по использованию стратегического ядерного оружия в рамках единого удара возмездия. Путин понимал, что у него будет только один шанс, после чего неизбежен ответный уничтожающий удар по России, от которой, скорее всего, ничего не останется. Члены группы "Возмездие" были изолированы от семей, а их семьи, в свою очередь, были изолированы от общества под легендой "отъезда в отпуск на месяц" во избежание утечки информации в западные разведки. В рамках подготовки к операции к членам группы применялись технологии НЛП с использованием веществ, вызывающих легкую эйфорию вкупе с нездоровым патриотическим подъемом. Офицерам внушали, что каждый из них – ключевая историческая фигура, призванная исполнить "божий замысел" в рамках наказания загнивающего Запада за отход от традиционных человеческих ценностей и принципов. Каждый из них уже через неделю "промывки" представлял себя "всадником Апокалипсиса", направляемым наместником Бога на Земле – главнокомандующим Путиным.

Триггером трагических событий стала атака украинских беспилотников на административные здания в Москве. Несколько точных попаданий, приведших к разрушительным последствиям, вызвали панику в столице империи, заставив заговорить на всех уровнях о грядущем неизбежном поражении России в этой войне. Но, как заявляли пропагандисты, "ядерная держава не может проиграть, а вот страны НАТО могут столкнуться с ядерным гневом Кремля, раз уж не хотят отступиться по-хорошему".

** ****** 2023 года Путин отдал роковой приказ. Ядерной атаке подверглись украинские города Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, а также города стран Евросоюза – Вильнюс, Рига, Таллин, Хельсинки, Варшава, Берлин, Париж, Роттердам, Лондон. В Соединенных Штатах ядерный удар приняли на себя Нью-Йорк, Вашингтон, Лос-Анджелес. В результате бесчеловечной ядерной атаки погибли десятки миллионов человек, сотни миллионов получили ранения. Еще сотни миллионов остались без крова. Ответный удар был молниеносным. Он буквально стер с лица земли империю-агрессора, превратив ее крупные города в выжженные пустыни, а большинство территорий – в разрозненный и малонаселенный заповедник. Причем, к ответному удару подключились не только страны НАТО, но даже Индия и Китай, расценившие акт путинской агрессии как атаку на все человечество. При этом количество погибших и пострадавших россиян мало кого интересовало. По всей вероятности, кремлевская верхушка была ликвидирована в первые же секунды в результате ответного удара. По имеющимся данным, никто из высшего руководства РФ не выжил, включая самого Путина. Рашистом наивысшего уровня, который позже предстал перед трибуналом, был Игорь Сечин. Ему посчастливилось в этот момент находиться в Африке. К слову, будущих фигурантов по делу "русского мира" отлавливали на протяжении нескольких лет, пока, наконец, они не предстали перед трибуналом. Дети "партийных бонз", ведущие безмятежную жизнь по всему миру, столкнулись с заморозкой всех своих счетов и арестом недвижимости, и довольно быстро лишились средств к существованию.

Эта варварская атака сделала практически всех выходцев из России изгоями во всем мире. А на русском языке стало просто опасно говорить. В связи с этим через несколько лет русский язык практически перестал звучать где бы то ни было, а русская литература была предана забвению. Правда, от русской классической музыки мир все-таки не отказался, хотя того же Чайковского до сих пор воспринимают как композитора, на гений которого опирались русские нацисты. Как в свое время – гитлеровцы на Вагнера.

После исчезновения российской империи кардинально изменился политический расклад сил во всем мире. Были пересмотрены сами принципы взаимоотношений человека и государства. Ультра-левые и ультра-правые силы оказались лишены прежней подпитки, и сам баланс сместился в сторону стран бывшего Третьего мира, который теперь стал помогать пострадавшим подниматься из руин. Границы стали условностью. Человечество повзрослело в процессе пересмотра системы ценностей. Как ни странно, но Апокалипсис – 2023 дал толчок к развитию новых технологий, обнулив устаревших игроков. Мир стал совсем другим.

Кстати, да. Ни один из команды "Возмездия" не выжил. Все "всадники Апокалипсиса" были застрелены сразу же после исполнения приказа. Они умерли, так и не узнав о том, что их семьи были ликвидированы несколькими часами ранее…