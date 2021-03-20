Президент Соединенных Штатов Джо Байден на вопрос журналиста: "Считаете ли Вы Путина убийцей?", ответил прямо и без всяких экивоков: "Да, считаю".

Это нельзя назвать вызовом, это элементарная и лаконичная констатация факта. Всем известно кем является Путин. Он – главнокомандующий вооруженных сил РФ, которые за последнее десятилетие своими снарядами и бомбами убили десятки тысяч женщин и детей в Сирии и Украине. Не только военнослужащих Украины и ополченцев Сирии и не террористов, а именно мирных жителей этих стран. Таким военным преступлениям нет срока давности. Это помимо политических убийств, случающихся как внутри России, так и за ее пределами постоянно.

Медийное пространство всколыхнулось, волна дошла и до Путина. Что же ответил на это лидер российской империи? Он ответил в духе той шпаны из подворотни, из рваных штанишек которой и вырос президент России: "Кто обзывается, тот так и называется". Ничего удивительного. После чего добавил, что вообще из области "понеслась коза по кочкам": "а у вас негров линчуют и зачем бомбу на Хиросиму сбросили?".

Сразу же за этим от Путина последовало приглашение Джо Байдену на открытые дебаты онлайн. На это приглашение кратко ответила пресс-секретарь Белого дома Псаки: "Президент занят". Она не стала пояснять "шпане из подворотни", что дебатировать не о чем. Путину дали ясно понять кто он есть и показали – где его место. Его место у параши. Становится все более очевидным дальнейшее развитие событий: Байден возможно никогда уже больше не встретится с Путиным, как и его Вице-президент Камала Харрис.

Что у Путина остается в сухом остатке? Помимо рассыпающейся экономики страны, ядерное оружие, которым сегодня можно пугать только кур и ворон. Запад приходит к логическому выводу о полной импотенции российской армии. Никогда ни при каких условиях Россия не применит свое ядерное оружие. Почему? Потому что это будет означать конец России окончательно и бесповоротно.

Более того – все деньги, украденные олигархами и самим Путиным у народа России, их виллы, яхты, самолеты и прочие блага находятся на Западе, а не в России. Они ведь не совсем сошли с ума, чтобы ради "русского мира" все это бомбить и хоронить вместе с собой.

Оккупация и захват Крыма, война на Донбассе и в Сирии это концептуальные политические ошибки Путина и его окружения. Однако вмешательство в американские выборы на стороне Трампа это уже титульный маразм кремлевского руководства, решившего – "нам море по колено". Теперь придется отвечать за свои дела по полной программе.

"Мы заставим их считаться с нами", - заверяет "великий геополитик" Путин, сидя в бункере. Подобные слова только для внутреннего потребления. Не заставят никого и никак. Нефть и газ скоро обрубят вообще, а другие чувствительные секторальные санкции не за горами.

Чтобы как-то смягчить полученную оплеуху от Белого дома, Кремль решил с помпой отметить 7-ю годовщину захвата Крыма на стадионе, вмещающем 80 тысяч человек. Перед челядью, игнорировавшей все санитарные нормы и ношение масок, выступил сам "громовержец". Ничего нового Путин не сказал, повторив все прошлые штампы о якобы исконной русской территории, которая сегодня задыхается от нехватки воды. Именно для решения этой хозяйственной проблемы Совмин СССР и передал Крым в территориальное управление Украинской ССР, изъяв у нее Таганрогскую область.

Никакого отношения Никита Хрущев к этому не имел и никаких "подарков" Украине не делал. Наоборот, УССР "подарила" Крыму Северо-Крымский канал длиной в 400 км, снабжавший засушливый Крым водой из Днепра.

Только народ не знает истории или очень быстро забывает все, а "горе - политики" в России трактуют ее так, как им выгодно. Так или иначе, но Россия вернет Украине Крым или он сам к ней уйдет после того, как российская империя прекратит свое существование.

Зачем Моська тявкает на слона? - она сама не знает, ей страшно, вот и тявкает.

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