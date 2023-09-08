Практически ни одного популярного российского политического шоу в последние месяцы не проходит без призывов нанести ядерный удар по странам Запада и Украине. Больше всех в "ядерной истерии" усердствует "главный" российский пропагандист Владимир Соловьев, набрасывающийся даже на абсолютно провоенных "экспертов" за то, что те не готовы превратить Украину в радиоактивную пустыню или наносить удары по странам НАТО, пишет Jamestown Foundation.

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Коллеги Соловьева, в свою очередь, оправдываются, что им абсолютно не жалко условный "Ивано-Франковск", однако они не хотели бы загрязнять радиоактивными отходами Киев, поскольку планируют присоединить его.

Самым опасным в подобной пропаганде является не только ее агрессивный контент, но и эмоциональный фон, в котором она подается. Призывая уничтожить весь мир, Соловьев и подобные ему пропагандисты при этом создают из России образ жертвы, слишком робкой и благородной страны, которая не способна совершить даже самые необходимые шаги для самозащиты. Пропаганда рисует картину мира, где России противостоит страшная угроза, остановить которую можно только ядерным ударом, и никак иначе. При этом создается ощущение, что противники Москвы воюют на чужой территории, тогда как Россия не решается нанести удара даже по "своей земле", под которой пропагандисты имеют в виду Украину.

С одной стороны, такая пропаганда подводит российских обывателей к мысли о неизбежности ядерной войны и необходимости нанесения как минимум тактического удара для собственного выживания. С другой стороны, она ведет к недовольству властью, которая в этой ситуации представлена как слабая, беспомощная и неспособная защитить собственное население.

Падение рейтинга

Подобные процессы уже имели место в 2018–2020 годах, когда рейтинг президента РФ Владимира Путина неуклонно снижался. Если в начале 2019 года доверие Путину выражали только 33% опрошенных, то в конце мая 2019 года рейтинг российского лидера снизился до 31,7%. Затем, на фоне пандемии коронавируса, рейтинг доверия российскому президенту вновь обновил исторический минимум и упал до 23%.

Формально снижение рейтинга началось с непопулярной пенсионной реформы, однако весьма показательно, что народный запрос того времени касался не только социальной сферы. В частности, летом 2021 года социологи отмечали такие составляющие растущего имперско-консервативного запроса, как сильный лидер, наведение порядка в стране и военная победа. Именно с этим исследователи связывали резкий рост популярности советского диктатора Иосифа Сталина и объясняли его тем, что "имперский запрос" населения удовлетворяется в медийном пространстве, но не в реальной жизни". Проще говоря, Путин стал терять популярность среди обывателей в первую очередь потому, что продемонстрировал неспособность справиться с угрозой, о которой сам же так много говорил.

С этим же явлением во многом была связана высокая поддержка войны российским большинством на начальном ее этапе. Поскольку под воздействием пропаганды чувство угрозы со стороны Запада с годами постоянно возрастало, в момент начала вторжения россияне почувствовали облегчение, поверив, что теперь "угроза будет ликвидирована", а Путин наконец-то начал вести себя как "сильный лидер".

Сейчас глава России вновь рискует оказаться в такой же опасной для него ситуации, когда единственным способом поднять падающую популярность было начало полномасштабного вторжения. Пока новый виток падения рейтинга еще не начался, однако даже лояльные Кремлю эксперты отмечают, что уровень тревожности россиян растет, а ее природа отличается от того, что было в позднем СССР. По их словам, "советская тревожность" носила мобилизующий характер и помогала преодолевать кризисы, тогда как нынешнее состояние общества может соскользнуть в уныние или отчаяние.

Кризис доверия

Еще одним последствием пропагандистской ядерной истерии могут стать трудности при проведении нового витка мобилизации, отношение к которой и так характеризуется как негативное. Пропагандисты постоянно повторяют, что нанесение ядерного удара по противнику способно защитить жизни российских солдат, и в случае, если государство вместо этого опять начнет отправлять россиян на фронт, недовольство населения станет еще больше.

Складывается впечатление, что власти это понимают и в Кремле, сосредотачивая основные пропагандистские усилия не на попытке переубедить взрослых, а на влиянии на детей. Весной независимые журналисты попытались подытожить эффект, который пропаганда оказывает на школьников. Информация очень разнится в зависимости от школы, позиции учителей и особенностей восприятия конкретного ребенка. Некоторые дети говорят, что у них "нет сил больше слушать о величии России", тогда как другие охотно подхватывают радикальные настроения и обсценную лексику в отношении "геополитических противников".

Однако независимо от того, насколько дети поддаются пропаганде, очевидно, что кризис доверия Путину произойдет еще при нынешнем поколении взрослых. С одной стороны, он может стать окном возможности для российской оппозиции. Однако если, как в 2019 году, этим окном не удастся воспользоваться, ответом власти на такой кризис может стать новый виток военной эскалации.