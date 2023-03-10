Блог | Саша Сотник: Агент Навальный, на выход: подковерное зверье скоро выкатится из-под ковра

Все-таки, интересно: какие же такие секретные темы обсуждали с глазу на глаз в течение часа Байден и Шольц, что к беседе не были допущены даже переводчики? Именно ради этого разговора Шольц бросил все дела и совершил перелет через океан, чтобы уточнить все детали лично, не доверяя даже закрытым каналам связи. Похоже, мир узнает обо всем уже постфактум.

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А главное – это будет неприятным сюрпризом для Кремля. Впрочем, фашистским бонзам уже все равно. Они прекрасно осведомлены о надвигающемся крахе по всем направлениям, и с ужасом ожидают наступления ВСУ, после которого посыплется сразу все и повсюду.

Недаром Пригожин издает предрассветный клич упыря, предвещая тотальный "звездец". Все, что ему осталось – это крыть последними словами Шойгу, Герасимова и своего заклятого врага Беглова, напоследок набирая психов в свою ЧВК перед тем, как ВСУ окончательно её закопают. Озвучив идею "армии народной справедливости", Пригожин подписал себе смертный приговор, потому что это уже – опасная заявка на политическое лидерство по зоновским понятиям. Система таких выкрутасов не прощает, и предпримет все усилия, чтобы приласкать упырька по-настоящему, а не постановочно, как Малофеева. Этого фашистского медиа-магната, по версии ФСБ, хотели взорвать, но заминировали одну машину, а разминировали уже другую, хотя уже и главного злодея назначили – того же Дениса Капустина, которого Лубянка раскручивает теперь как главного бабайку, которым можно пугать детей. Словом, взрывная история от Бортникова получилась не убедительной. То ли дело, когда сами же Дашку Дугину взрывали – вот это было от души и по-настоящему. Да и мотив был железобетонный: не надо бабки братвы крысить.

Подковерное зверье скоро выкатится из-под ковра. Уже видны их хвосты и слышна истерика. Королев, Ткачев и компашка дико не довольны тем, что Бортников остался начальником Лубянки. Но только ему Путин и может доверять: они – близкие друзья-подельники, а какие коленца выкинет тот же Королев на месте директора ФСБ – никто не знает. А если он вытащит своего агента Навального и поставит на царство его? Не зря же театрально травил и манделил фигуранта до состояния измождения! Эта политическая мыльная опера настолько киношная – что хоть Оскар вручай. Кстати, через несколько дней, возможно, и выдадут.

Премия BAFTA уже в кармане, на церемонию вручения даже принц Генри пришел. Король Чарлз III, правда, уклонился от такого счастья, но все-таки! Осталось дядюшку Оскара в карман положить – и кандидат на трон готов. С таким бэкграундом без смазки в Кремль войдет. А электорат накачать – раз плюнуть.

Делай раз: во всем виноват Путин, это он начал войну и обрек на страдания наши братские народы. Но в первую очередь – конечно, россиян!

Делай два: посмотрите бесконечные видео обращений наших бедных чмобо-мальчиков к бессердечному фраер-командующему!

Делай три: оцените, как снизились наши доходы, как упала продолжительность жизни и снизилась пещерная рождаемость! На кол плешивую гадину! Да здравствует Навальный – наш царь многострадальный!

О том, что их мальчики насиловали и убивали мирных жителей Украины, походя расстреливая военнопленных – паства "хороших русских" верещать не будет. Потому что "во всем виноват Путин, это он нас отправил в Украину, а нас там, бедных, стали истреблять, а это – беспредел"! С такой правдёночкой, вывернутой наизнанку, спорить бесполезно.

Дохлой империи поможет только расчлененка, но система планирует сопротивляться до конца. Один из главных паттернов – "с одним правителем России проще договориться насчет ядерного оружия, нежели с двадцатью". Полное вранье, опровергнутое Путиным. С этим парнем договориться невозможно, он слетел с катушек на отличненько, равно как и его ближайшее окружение. Кстати, система боится, что загнанный в угол плешивец ее опередит и в отчаянии нажмет-таки на кнопочку, после чего всю пещеру расколошматят в прах. Поэтому уже в ближайшее время внутривидовая борьба совкопитеков обострится, а Путин закроется в своем бункере наглухо. Впрочем, двойники у него еще есть, так что иногда вошь будет имитировать скачки по земной поверхности.

Главная задача Путина – затянуть войну. Задача Запада и Украины – прямо противоположная: закончить войну уже в 2023-м году. Задача Путина – законсервировать пещеру и начать массовые чистки от нелояльных во имя удержания и укрепления собственной власти. Задача Запада и Украины – отловить всю фашистскую нечисть, включая Путина, и отдать ее под трибунал. Как видите, точек соприкосновения нет совсем, поэтому кто-то должен будет проиграть. И вряд ли это будет Запад с его 60% мирового ВВП.

Последняя надежда плешивого – это Китай, который мнется в неуверенности: предоставлять фашистской мартышке летальное оружие или – ну ее нафиг? Огни Дальнего Востока и Забайкалья такие манящие, а имперская обезьяна настолько ослабла, что надо только потянуть полгода-год, и ее труп проплывет мимо доброй китайской панды. А в том, что она издохнет – нет никаких сомнений. Помимо расширяющейся бюджетной дыры, стремящейся превратиться в черную и засосать всю путиномику, надвигается угроза реального дефицита продуктов. К примеру, у России почти нет своих семян сахарной свеклы и картофеля. А это значит, что на фоне ужесточения санкций условия игры на выживание в людоедне станут еще жестче.

Украина заявила, что уже получила первые Леопарды и системы Patriot. Подготовка к наступлению ВСУ идет полным ходом. Запад делает ставку на перелом хода войны. Погнав армию оккупантов со своих территорий, Киев запустит сдвиг системных механизмов в Москве, обнулив надежды рашистов на долгое вязкое противостояние. У Украины просто нет иного выбора: либо она побеждает сейчас, либо это будут мытарства на несколько поколений вперед. Поэтому ее выбор очевиден.

Одно плохо: даже изгнав рашистов из Украины и законопатив пещеру извне, мир получит кипящий злобой анклав дикарей, накапливающих ядерную ненависть со стремлением отомстить за испытанное унижение. С Навальным или Отвальным. С Путиным или Капутиным. То есть, расчленять и разоружать ее все равно надо. Отрицая право человека на жизнь, людоеды не должны иметь права на свою страну.