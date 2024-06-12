Агент 'Атеш' уничтожил станцию спутниковой связи в Московской области: ПВО региона ослаблено. Фото и видео

Партизаны военного движения "Атеш" действуют не только на временно оккупированных территориях Украины, но и в России. На этот раз агент движения устроил диверсию практически в "сердце" государства-агрессора: недалеко от Москвы.

В подмосковном городе Клин на территории одной из воинских частей он уничтожил станцию спутниковой связи Р-441 "Ливень". Подробности раскрыли в Telegram-канале "Атеш".

"Агент нашего движения провёл диверсию, уничтожив станцию спутниковой связи Р-441 "Ливень". Она размещалась на территории 584-го гвардейского зенитного ракетного полка (в/ч 62845) в городе Клин, Московская область. Координаты: 56.3493465151, 36.797851616", – отметили в движении.

Там также опубликовали видео, на котором зафиксировано, как агент "Атеш" под самым носом у российских захватчиков облил установку горючей смесью и поджег. Станция моментально вспыхнула, словно факел.

"Данная станция спутниковой связи обеспечивает связь в стратегическом и оперативном звеньях управления российской армии. В результате уничтожения этой станции значительно нарушена система управления упомянутого зенитного ракетного полка, и, как следствие, ослаблена система ПВО всей Московской области", – подчеркнули в "Атеш".

Напомним, ранее в "Атеш" сообщили, что разведали хаб переброски боеприпасов в Мариуполе. Полученная информация помогла выявить основные склады врага.

Также сообщалось, что агенты "Атеш" зафиксировали разгрузку крылатых ракет в порту Новороссийска.