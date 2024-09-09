Агент 'Атеш' разведал машиностроительный завод в Таганроге: что удалось узнать. Фото

В российском Таганроге разведали машиностроительный завод НАТЭК-Нефтехиммаш, на котором производится продукция для атомных электростанций. Логистикой для предприятия служит Азовское море.

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Среди продукции завода – оборудование для блоков атомных станций. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

Агент военного движения в течение нескольких дней детально изучали продукцию, изготавливаемую на заводе НАТЕК-Нефтехиммаш в Таганроге. Отмечается, что теплообменное, колонное, емкостное, реакторное и оборудование для блоков атомных станций используется оккупантами в атомной, химической промышленностей, энергетики и нефтепереработки.

Кроме того, удалось выяснить, что логистикой для предприятия служит Азовское море и река Дон. Также в "Атеш" отметили, что разведать информацию о заводе помог персонал завода.

Завод начал выпускать оборудование для атомной отрасли в 2014 году. Предприятие изготавливает оборудование для блоков атомных станций с реакторами ВВР1000, ВВР1200 и БН-800.

Напомним, диктатор Владимир Путин пригрозил нанести удары по украинским атомный электростанциям. Военный преступник выдал, что это станет "зеркальным ответом" на якобы обстрелы Курской и оккупированной Запорожской АЭС.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор Россия систематически нарушает нормы ядерной безопасности. При этом РФ манипулирует, пытаясь представить из себя "жертву" и обвинить Украину в якобы провокациях против ядерной безопасности.

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