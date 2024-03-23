Если кто забыл, то в июле 2020 года путин, с пафосом и помпой принял участие в закладке двух универсальных десантных кораблей (УДК) проекта 23900, общей стоимостью 100 млрд рублей. Но не это главное, а то, какими вопросами я задался ещё в 2020-м году. В частности.

Согласно публиковавшимся тогда в открытых источниках характеристикам УДК, их полное водоизмещение должно было составить 25 тыс тонн, а скорость 22 узла. Какая же российская (ведь корабли строятся полностью из российских комплектующих), силовая установка, с учетом таких ТТХ, ляжет в основу данного проекта, на тот момент оставалось загадкой, ибо такой мощности силовую установку не могли произвести российские предприятия.

Тогда же я задался вопросом, о смысле и статусе кораблей проекта 23900 построенных на оккупированной территории, на мощностях захваченного оккупантами завода. Готовы ли будут эти корабли, принимать порты цивилизованных стран? Пропустит ли Турция таковой плавающий объект через свои проливы, при выходе оного за пределы акватории Чёрного моря? Хотя, с 2022 года этот вопрос, как мне кажется, отпадает сам собою… По крайней мере, надеюсь на это, но даже не о том речь.

В августе 2020 года стало известно, что УДК проекта 23900 будут иметь водоизмещение более 30 тыс тонн. То есть, с момента закладки с одними характеристиками в июле, полное водоизмещение выросло на 5 тыс тонн всего за месяц?

Но это было только начало и к декабрю 2020 года, заместитель министра обороны рф Алексей Криворучко заявил, что российские вертолетоносцы будут иметь водоизмещение 40 тысяч тонн. Собственно, ну растет водоизмещение, который год подряд, что с того? Или точнее – о чем это говорило?

А говорило это о том, что проект УДК меняелся буквально на ходу. Характеристики, техническое задание, документация — все корректируется, меняется, вносятся кардинальные изменения в проект. И это все в корабле, который не только никогда не строился на верфях россии и вряд ли его сможет осилить верфь оккупированной Керчи, но и который будет в будущем, подвергнут не меньшему количеству доработок, если только будет достроен вообще.

Это говорило и о том, что с таким подходом, ни о какой передаче первого вертолетоносца флоту в 2025 году (затем перенесли на 2026), а ещё позже на 2027, а второго в 2027-м (перенесли сдачу на 2028-й) и речи идти не могло, а сами корабли явно представляли собой долгострои, предназначенные не для выполнения возложенных на них задач в открытом море, а для выкачки бюджетных средств на протяжении десятилетий.

В данном контексте уместно было вспомнить историю головного БДК проекта 11711 "Иван Грен". Данный корабль, водоизмещением 5 тысяч тонн был с большим трудом сдан 12 лет спустя после закладки и долгих испытаний, регулярно завершавшихся выявлением множества конструктивных дефектов. В итоге, корабль был сдан в 2018 году дефективным, с неизменно плохой остойчивостью и рядом других проектных недоработок.

Причиной тому было то, что проект корабля на протяжении всего периода строительства постоянно дорабатывался, переделывался и т.д. Но это речь о корабле водоизмещением 5 тысяч тонн. Который строился 12 лет. И который все же отправился в плаванье, каждым выходом в море, ставя под угрозу жизни своего экипажа. УДК проекта 23900, согласно заложенным ТТХ, относится к одним из самых больших кораблей в своём классе в мире и строит его страна, которая никогда такие корабли не проектировала и не строила.

И всё это долгое и многословное вступление ради чего? А ради вот этого…

"Севмаш" отчитался о том, что на его мощностях практически изготовлены для УДК проекта 23900 подшипники, которые будут переданы заказчику летом. Хотя, "Севмаш" ещё в июле 2022 заявлял, что проект подшипников разработан и УДК проекта 23900 получат первый комплект в июле 2023 года. Правда, для испытания этого комплекта необходим валопровод, но его по состоянию на сегодня ещё даже не изготовили. То есть, подшипники, если и передадут, то без валопровода?

В общем, грубо говоря, на изготовление подшипников ушло у "Севмаша" 2 года. Хотя, ещё не факт, что их сдадут и в этот, обещанный срок. Без валопровода. А, что до самого УДК?