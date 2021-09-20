Зачем Путину нужны выборы?

Выборы в Госдуму нужны Владимиру Путину и его чекистско-фашистской ОПГ для международной и внутрироссийской легитимации. Кроме того, с 20 февраля 2014 года Путин и его ОПГ используют российские выборы для закрепления своей территориальной экспансии, в частности на временно оккупированных территориях Украины путем принудительной раздачи оккупированному населению российских паспортов-аусвайсов в обмен на участие в голосовании за "Единую Россию".

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На международном уровне России необходимо лишь формально показать мировому сообществу, что она является правовым государством, в котором власть избирается народом, для того, чтобы:

снизить возможность усиления международной изоляции.

назначенные Кремлем депутаты лоббировали преступные интересы Путина и его ОПГ в ПАСЕ, а также во взаимодействии с депутатами парламентов стран Запада и в международных организациях

продолжать использовать потенциал международных организаций и парламентов иностранных государств для осуществления через них подрывной деятельности против международного права, международной и региональной безопасности, и стран Запада.

В плане дестабилизации Запада и системы международного права, Путин и его коллективная ОПГ действуют по ленинскому принципу: "Капиталисты сами продадут нам веревку, на которой мы их повесим". Для них 4-я мировая гибридная война против Запада как по Клаузевицу: "… продолжение политики другими средствами", перечень которых не является исчерпывающим.

Внутрироссийский фактор выборов обосновывается Путиным и его ОПГ как подтверждение своей легитимации власти. Чтобы в случае, если недовольные путинским режимом россияне вдруг посмеют спросить, а на каком таком легальном основании вы здесь власть. И ответить, прошли выборы, нас "выбрал народ", мы "представители народа", выполняем его волю, а посему подчиняйтесь нам.

Основание 1. "Выборы" в условиях оккупации

Незаконное проведение выборов в Госдуму РФ на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей является прямым нарушением конституции и законодательства Украины. Это акты правовой и политической агрессии России против Украины. Это акты прямого вмешательства во внутренние дела Украины, подрывающие ее суверенитет, независимость и территориальную целостность. Так называемые "выборы" в Госдуму проходят во временно оккупированных Россией Абхазии и Южной Осетии, в российском анклаве "Приднестровье", а также в иных странах, где обеспечивается российское оккупационное присутствие.

Этот процесс также нарушает основные принципы и нормы международного права, Устав ООН, Хельсинкский Заключительный акт, Будапештский меморандум 1994 года, Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины № 68/262, принятой 27 марта 2014 года, и другие международно-правовые акты.

Путин и его коллективная ОПГ, теряют свою легитимность внутри международно-признанных границ России, что вынуждает их постоянно осуществлять акты военной и прочей агрессии против преимущественно соседних стран, под предлогом "защиты" и "поддержки", оккупировать их население и территории.

Одновременно вместе с этим Путин и его коллективная ОПГ активно пытаются черпать свою уходящую легитимность за счет иностранного оккупированного населения, проживающего на серых территориях.

По фактам проведения незаконных выборов в Госдуму РФ на временно оккупированной части территории Украины в АР Крым и г. Севастополе и привлечения к выборам граждан Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, которым в нарушение законодательства Украины выданы паспорта граждан РФ, Верховная Рада приняла обращение к международному сообществу.

Председателю Верховной Рады поручено направить текст обращения к Совету Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, Европейского Союза, ОБСЕ, НАТО, Совета Европы, парламентских ассамблей, Европейского парламента, Межпарламентского союза, других региональных и международных организаций, правительств и парламентов иностранных государств с требованием о непризнании легитимности выборов в Госдуму РФ.

Европейский парламент на заседании в Страсбурге большинством голосов утвердил доклад о стратегии отношений с Россией, предусматривающий непризнание сентябрьских выборов в Госдуму, если они пройдут с нарушениями международного права.

Основание 2. Отсутствие контроля за выборами со стороны уполномоченных международных наблюдателей

ОБСЕ отказалась направлять наблюдателей на парламентские выборы в России равно, как и другие международные организации в сфере мониторинга за выборами. Этот фактор лишает выборы международного наблюдения и свидетельствует о невозможности подтверждения проходящих выборов в Госдуму соответствия им международных стандартов.

Российские агенты политического влияния "по вызову" и путинские иностранные маргинальные марионетки, которые играли роли международных наблюдателей во время т. н. крымского референдума 16 марта 2014 и прочих, проводимых силами Кремля референдумов, не являются международными наблюдателями. Стало быть, их присутствие на "выборах" не повлияет на их официальное признание со стороны международного сообщества. При этом с учетом остальных 3-х оснований непризнания выборов их участие в понимании остального цивилизованного международного сообщества будет восприниматься как подтверждение нелегитимности и ничтожности "выборов". Это существенный фактор отсутствия легитимности путинского режима в международно-признанных российских границах и продолжение длящейся его узурпации власти.

Основание 3. "Выборы" без выбора

За последние 14 лет власти не допустили до выборов разного уровня 120 тысяч кандидатов, лишив миллионы граждан России права выбирать своих представителей. Принятые с 2011 по 2021 годы законодательные ограничения лишили сотен тысяч граждан возможности избираться.

Следовательно, подавляющее большинство россиян лишено возможности выбирать надлежащих представителей во власть.

Решающее влияние на избирательный процесс оказывала 2-я служба ФСБ (т. н. служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом) и ее региональные отделы-сателлиты.

Согласно секретному внешнеполитическому плану секретаря Совбеза России Николая Патрушева "Чистое поле", утвержденному В. Путиным, в отношении каждого лица, выдвигаемого даже в качестве кандидата в кандидаты в депутаты Госдумы должны открываться дела оперативного учета и проводиться оперативно-розыскные мероприятия. Главным документом, не входящим в число документов, предусмотренных законодательством РФ для регистрации в ЦИКе партийных списков и решавший вопрос о допуске к участию в выборах, являлась справка-меморандум сотрудника ФСБ.

Все лица, допущенные к участию в выборах, были допущены лишь после появлений справок-меморандумов сотрудников ФСБ, с указанием в них наличия лояльности у потенциального кандидата в депутаты к путинскому режиму. При этом часть потенциальных кандидатов получили в той, или иной форме незаконный отказ в выдвижении по партийным спискам после настойчивых просьб сотрудников администрации президента, ФСБ, или их агентов, обращенных к руководству партий – не выдвигать конкретных лиц на предстоящие выборы.

Пример тому – попытка выдвижения профессора Валерия Соловья. В ходе выдвижения кандидатом в кандидаты депутаты Госдумы один из высокопоставленных сотрудников 2-й службы ФСБ обратился к формальному лидеру "Партии роста" Борису Титову с требованием не выдвигать Валерия Соловья в качестве претендента на депутатское место в Госдуме.

Основание 4. Подкуп избирателей

Реализация обещаний Путина на предвыборном съезде своей партии "Единой России" о единоразовой выплате ко дню голосования по 10 тысяч рублей пенсионерам и 15 тысяч военным по российскому уголовному праву образует два состава преступлений: подкуп избирателей с использованием должностного положения и воровство бюджетных средств для подкупа.

Основание 5. Шантаж избирателей

Лента новостей последних дней кишит фото и видеоматериалами очередей путинских невольников: бюджетников, силовиков, которых словно баранов на заклание подвозят к избирательным участкам. Кроме того, в ряде случаев представители их администраций в обязательном требуют от них сделать и прислать фото или видео бюллетеня с галочкой напротив "Единой России".

За невыполнение этих требований, начальство угрожает своим рабам различными карами вплоть до их увольнения.

Основание 6. Тотальные фальсификации

Историки отметят проходящие выборы как прошедшие с набольшим числом фальсификаций в современной России. Уже сейчас ленты новостей наводнены многочисленными фактами фальсификаций с избирательных участков. Однако в условиях управляемой фальсификации со стороны всего российского госаппарата, возможно, установить лишь приблизительные масштабы фальсификаций. Реальные объемы фальсификаций итогов голосования вряд ли возможно установить в будущем.

В условиях тотального контроля за внутриполитическими и избирательными процессами, использование умного голосования не приведет к предполагаемым улучшениям в стране. Владимир Путин потребовал от первого заместителя руководителя своей администрации Сергея Кириенко обеспечить присутствие в грядущем созыве Госдумы 350 депутатов от партии убийц, жуликов и воров "Единой России". Предположим, что если вместо 350, несмотря на все манипуляции, подкупы, шантажи и фальсификации в Думе окажется меньше 300 депутатов от "Единой России" и эта "партия" утратит конституционное большинство, то через некоторое время, в районе одного – двух месяцев Сергей Кириенко, глава ЦИК Элла Панфилова, а также еще ряд крупных и мелких чиновников будут по тихому отправлены в отставку. Однако все это в сложившейся обстановке маловероятно.

Кроме того, управляемый допуск к участию в выборах через ФСБ, вообще лишил россиян возможности выбора как такового и ставит перед вопросом , "кто из кандидатов лучше – жулик и мошенник единоросс Володин, серийный убийца чеченцев и украинцев справедливоросс Захар Прилепин или их вечный коллега, переобуваемый "коммунист" Зюганов".

Умное голосование – это всего лишь возможность повлиять на внутрисистемный расклад, но не на изменение самой системы.

Выводы:

У мирового сообщества имеется как минимум 6 оснований для признания так называемых "выборов" в Госдуму несостоявшимися и нелегитимными.

Историки отметят сентябрьские думские выборы 2021 года как прошедшие с набольшим числом фальсификаций в современной России.

После проведения "выборов" в Госдуму попадут еще более кровавые военные преступники в дополнение к тем, кто уже там присутствует, в роспропаганде будет больше криков о необходимости воевать со всем миром, с Украиной, Западом и т. п.

В России путинский режим никогда не уйдет на свалку истории с помощью выборов.

Гибель путинизма наступит только в результате экзистенциального поражения России в 4-й мировой гибридной войне, которую ведет Путин против коллективного Запада.

Непризнание итогов "выборов" в Госдуму со стороны международных организаций и хотя бы западных лидеров, повлечет к прекращению:

а) российского участия в деятельности ПАСЕ и в некоторых иных международных организациях;

б) межпарламентского сотрудничества депутатов парламентов западных стран с российскими преступниками, действующими под прикрытием статуса депутата;

в) подрывной деятельности России против стран Запада в ПАСЕ и в некоторых иных международных организациях.

Задача мирового сообщества должна заключатся в том, чтобы вынудить Путина и его ОПГ снять маски, заставить их раз и навсегда перестать прикрывать длящуюся узурпацию власти и вместе с этим прочие преступления нормами международного и российского права.

Непризнание законности и легитимности думских выборов, безусловно, усилит внешнюю изоляцию России, и станет одним из катализаторов ее гибели в 4-й мировой гибридной войне, а стало быть, приблизит судный день над Путиным и его ОПГ.

Русский рейх должен быть разрушен!

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