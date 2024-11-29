39% россиян хотят, чтобы Путин применил ядерное оружие против украинцев (согласно Леваду-центру). Мне кажется – это конец.

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Я считаю, что пора забыть все, что связано с человечностью по отношению к рсн. Это не люди. Это дикие, больные животные.

После этого опросы все средства подходят. Все, что приходит в голову – нужно применить. ОТ и КО.

С главной целью. Полное, тотальное истребление врага. Обжиг территорий всеми возможными способами и методами.

С учетом возможной утраты центров принятия решений. С дублированием функций. Чтобы истребление продолжалось при любом сценарии.

Пора выкладывать карты на стол и идти ва-банк. Или пылать рсн, или будем пылать мы. Надо сделать все, чтобы жить в России стало невозможно.

Чтобы не осталось чистых рек. Безопасное метро. Работающих атомных электростанций. Чтобы падали дамбы и горели химические заводы.

Поймите: нас хотят истребить. Если мы будем и дальше играть в цивилизованное ведение войны, нас не останется.