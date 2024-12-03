14 лет колонии строгого режима: в России жителя Ялты осудили за уничтожение самолета А-50

Краснодарский краевой суд в России осудил жителя Ялты, обвиненного в помощи в уничтожении российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОУ) А-50. Мужчине вынесли приговор по делу о государственной измене.

Видео дня

Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края 2 декабря.

Там отметили, что мужчина, являющийся противником полномасштабной войны РФ против Украины, в январе 2024 года, находясь в непосредственной близости от международного аэропорта в Сочи, наблюдал за вылетом А-50.

"Понимая, что подобные сведения могут составлять интерес для спецслужб Украины, он передал сведения о месте и времени вылета комплекса с целью его огневого поражения", – говорится в сообщении.

Коллегия российских судей признала подсудимого виновным, назначив ему наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с ограничением свободы на один год. Он должен отбывать наказание в колонии строгого режима.

В пресс-службе отметили, что слушания по делу проходили в закрытом режиме, а приговор еще не вступил в законную силу.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 января и 23 февраля 2024 года украинские военные сбили два российских самолета дальнего радиолокационного слежения и управления (ДРЛСУ) А-50.

После этого страна-агрессор приостановила использование самолетов А-50 у границы с Украиной. Вместо них враг теперь использует разведывательные беспилотники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!