ДБР расследует около 300 уголовных дел, в которых фигурируют работники ТЦК

В Государственном бюро расследований сейчас находится около 300 дел в отношении работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Все они на разных стадиях досудебного расследования.

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Об этом рассказала советница главы Госбюро расследований по вопросам коммуникаций Татьяна Сапьян. Она добавила, что часть дел уже в суде.

"В ГБР ориентировочно где-то три сотни уголовных производств, где фигурируют сотрудники территориальных центров комплектования", – сказала она.

По ее словам, все уголовные производства находятся на разных этапах: одни – на этапе досудебного расследования, другие уже на стадии ознакомления с материалами дела.

"О приговорах ничего не могу сказать. Насколько мне известно, некоторые обвинительные акты уже рассматриваются в судах", – отметила госпожа Сапьян.

"Я подчеркиваю, что (делами) ТЦК также могут заниматься другие правоохранительные органы", – добавила чиновница.

Как сообщал OBOZ.UA, для военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки уже планируют разработать правила обращения с военнообязанными. Цель – не допустить дальнейших нарушений прав человека и возмущения общества.

Также в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для должностных лиц ТЦК и ВЛК за нарушение порядка мобилизации, в частности "бусификацию".

Кстати, по версии словаря современного украинского языка и сленга "Мыслово", именно "бусификация" стала словом 2024 года, которое пришло на смену слову 2023 года "мобилизация".

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