Воевали против Украины: еще пятеро боевиков из Донбасса получили тюремные приговоры. Фото

Пятеро боевиков, воевавших против ВСУ на Донбассе, приговорены к 15 годам заключения с конфискацией имущества. Злоумышленников взяли в плен украинские военные во время боев на Новопавловском и Торецком направлениях.

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Об этом сообщили в Службе безопасности Украины и Офисе генпрокурора. Расследование установило, что они являются жителями временно оккупированной части Донецкой области и добровольно поступили в оккупационные подразделения Южного военного округа РФ.

Прокуроры доказали, что в 2016-2017 годах двое жителей Донецка и Макеевки после оккупации части Донецкой области добровольно присоединились к незаконным вооруженным формированиям "ДНР", обратившись к "военным комитетам". Один из них достиг звания лейтенанта и стал командиром отдельного гранатометного взвода. Уроженец Горловки присоединился к армии агрессора в 2021 году как старший наводчик.

Еще двое мужчин из Докучаевска и Снежного перешли на сторону врага во время полномасштабного вторжения в Украину, занимая должности разведчика и стрелка.

С января по сентябрь 2024 года четверо из них вошли в состав вооруженных сил РФ и участвовали в боях против ВСУ в Донецкой, Луганской и Херсонской областях. Они принимали участие в штурмах укреплений украинских войск вблизи Петропавловки Волновахского района, Торецкая, Леонидовки и Нью-Йорка Торецкой общины. В ходе наступательных операций они были задержаны украинскими военными в Бахмутском и Волновахском районах.

Суд признал их виновными по статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области украинские силовики задержали агентку России, которая за заданием врага следила за украинскими защитниками на территории региона. При этом ранее была разоблачена ее брат-предатель, "шпионскую работу" которого продолжала женщина.

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала еще одного российского агента в Харькове. Женщина, работавшая ИТ-специалистом, по заданию ФСБ отравила одного из военных ВСУ и готовила самодельные взрывные устройства для совершения терактов.

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