Во Львове мужчина бросил взрывчатку в гостинице и попал в больницу: детали инцидента

В одной из гостиниц Львова в ночь на воскресенье, 2 февраля, мужчина бросил взрывчатку и получил ранения. Его госпитализировали, правоохранители открыли дело по статье "хулиганство".

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Инцидент произошел в гостинице на улице Городоцкой, рассказали в полиции Львовской области. Сообщение о взрыве поступило в полицию около полуночи.

Предварительно установлено, что 44-летний житель Львова находился на третьем этаже гостиницы, когда бросил неизвестное взрывное устройство.

Вследствие взрыва мужчина получил травы, его госпитализировали в больницу.

В гостинице взрывной волной повреждены окна и двери.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва и происхождение взрывного устройства.

На месте работали следственно-оперативная группа и сотрудники других служб Львовского районного управления полиции №1, а также взрывотехники полиции Львовщины, говорится в сообщении правоохранителей.

Как сообщал OBOZ.UA, под Борисполем в Киевской области мужчина после ссоры со знакомым бросил гранату в его двор и сбежал. Вследствие взрыва повреждено окно дома и забор. Фигуранту грозит до семи лет тюрьмы.

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