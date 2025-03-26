Вербуют детей и взрослых: в полиции рассказали, как спецслужбы РФ следят за исполнителями диверсий в Украине

Российские спецслужбы активно используют различные методы вербовки исполнителей диверсий в Украине, в том числе детей и взрослых. Одним из наиболее распространенных способов слежения за исполнением террористических актов является использование мобильных телефонов для трансляции информации в реальном времени.

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Об этом рассказал заместитель председателя Национальной полиции Украины Андрей Небитов в интервью "Цензор.нет". Он отметил, что в 99% случаев спецслужбы РФ устанавливают мобильные телефоны вдали от места совершения преступления, которые передают данные в режиме реального времени.

Телефоны часто маскируются, чтобы избежать обнаружения.

При этом не всегда сами диверсанты выполняют эту задачу. Иногда россияне поручают его посторонним людям, которые могут быть незнакомы между собой. Это могут быть как взрослые, так и несовершеннолетние.

"Например, одному человеку дают задание установить телефон, другому принести сумку со взрывчаткой. После чего совершается террористический акт. Бывает, что люди не знакомы между собой, но есть и случаи, когда действует группа молодых людей", – сообщил Небитов.

Если говорить о детях, то чаще всего их привлекают для выполнения задач в их родных регионах. Они могут получить задачи, как фотографирование припаркованных военных автомобилей или составление списков объектов, которые можно поджечь. Для взрослых же задачи могут быть более сложными, и их часто используют в качестве "гастролеров", перемещающихся из одного региона в другой для выполнения террористических актов.

"Например, поджог автомобиля. Люди, осуществляющие поиск автомобилей военных, их не курят. Они больше ничего не делают. Задания примерно формулируют им так: "Пожалуйста, пришли фото припаркованных во дворах вечером военных автомобилей, которые ты увидишь". Человек делает эти фото и отправляет. Далее находят другого человека, которому дают задание купить химическую смесь или бензин, заложить в конкретном месте и сбросить геолокацию. Следующие исполнители уже получат эти координаты, а также данные об автомобиле и задаче – поджечь", – проинформировал Небитов.

По его словам, при этом вербовщики не говорят, что это противодействие Вооруженным силам, и за это будет уголовная ответственность.

"Они могут это подавать под соусом собственной мести, или говорить, что это авто, принадлежащее якобы негодяю... Как только люди делают то, что им говорят, у куратора появляется на каждого компромат. Поэтому следующей задачей может быть уже все в комплексе: найти автомобиль, купить бензин и сжечь. Если кто-то отказывается, они этому человеку угрожают, что передадут информацию правоохранителям", – сказал он.

Небитов также сообщил, что правоохранительные органы сотрудничают с СБУ и Службой внешней разведки для выявления вербовщиков, однако этот процесс усложняется из-за анонимности в мессенджерах, таких как Telegram. Отсутствие сотрудничества с правоохранительными органами таких платформ делает их удобными для совершения преступлений, включая терроризм и другие уголовные действия.

"Мы надеемся, что международные партнеры будут технологически помогать нам в этом направлении. Сегодня это происходит здесь, в нашей Украине, а завтра это может быть на территории любого другого государства. Поэтому нужно очень серьезно подходить к этой террористической деятельности", – считает замглавы НПУ.

По словам Небитова, расследование показало, что большинство заказчиков терактов действуют с территории России или временно оккупированных территорий. Они используют IP-адреса русских провайдеров для связи.

Замглавы Нацполиции отметил, что активная фаза террористических актов началась с апреля 2024 года, когда количество поджогов возросло. В то же время, он отметил, что превентивная работа и разъяснительная деятельность со стороны правоохранителей и граждан уже дают определенные результаты: количество поджогов уменьшается, а люди все больше информируют о диверсиях.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях в СБУ информировали о задержании 14-летней агентки России, которую враг заставлял совершить теракт в Тернополе, шантажируя ее откровенными фото. Ученица одной из школ спрятала рюкзак со взрывчаткой у здания полиции, однако бомбу вовремя обнаружили и нейтрализовали. Теперь школьнице грозит до десяти лет тюрьмы.

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