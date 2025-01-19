В Украине за два дня разоблачили десять схем вывоза уклонистов: среди подозреваемых экс-депутат и адвокат

Служба безопасности и Национальная полиция Украины ликвидировали десять схем уклонения от мобилизации, действовавших в разных регионах. Среди фигурантов – адвокат, экс-депутатка областного совета и их сообщники. Все организаторы оборудок задержаны.

Видео дня

Об этом 19 января сообщили пресс-службе СБУ и Офисе генпрокурора. По данным следствия, фигуранты продавали военнообязанным фиктивные медицинские справки или организовывали переправку за границу в обход контрольно-пропускных пунктов.

Уклонистов переправляли за границу как волонтеров

В частности, подозрение получил адвокат, который вместе с сообщниками с ноября 2022 года переправил за границу более ста военнообязанных.

Подозреваемые за деньги вносили данные уклонистов в списки волонтерских организаций.

Всего в состав группировки входило не менее 15 человек. Среди них также – бывшая депутат одного из областных советов, руководители благотворительных фондов, работники одной из ОВА и другие.

Фигуранты использовали коррупционные связи среди правоохранителей и должностных лиц органов государственной власти.

Всего за время своего существования преступная организация незаконно обогатилась на около 1 млн долларов.

Двое ее членов задержаны, шестерым сообщили о подозрении в создании, руководстве преступной организацией, а также участии в ней, препятствии законной деятельности ВСУ и других военных формирований, незаконной переправке через границу (ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 УК Украины).

По результатам обысков изъята компьютерная техника, гаджеты, документы с доказательствами преступлений, следственные действия продолжаются.

Помогали сбежать через горы, леса и водоемы

В Черновицкой области нейтрализована группировка, которая помогала военнообязанным бежать в соседнюю страну ЕС по горным тропам.

После получения заказа на бегство фигуранты собирали своих клиентов в оговоренном месте у государственной границы, а затем показывали скрытый маршрут.

В Черновцах задержали депутата Селятинской громады и двух его сообщников, которые также выводили призывников за границу через лес и водоемы.

Продавали фиктивные документы

В Житомирской области разоблачен директор центра первичной медико-санитарной помощи, который продавал уклонистам фиктивные справки о "плохом" здоровье.

В Киеве разоблачена группировка, в которой был командир одного из добровольческих формирований. Он "помогал" своим клиентам избежать мобилизации: "заключал" с ними фиктивный контракт о прохождении службы в Вооруженных силах Украины.

В Черкасской области "на горячем" задержали бывшего начальника отдела Звенигородского РТЦК, пытавшегося "списать" с военного учета потенциального призывника.

Также задержана экс-чиновница ВВК, которая подделывала уклонистам медицинские документы об инвалидности.

В Винницкой области разоблачены две "схемы" и задержаны четыре местных дельца, которые за деньги предлагали военнообязанным бежать в соседнюю страну.

Во Львовской области разоблачили должностного лица Яворовского РТЦК, который "зарабатывал" на уклонистах, подделывая их учетные данные как непригодных к службе.

Фигурантам "светит" до десяти лет

По всем фактам задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований);

– ч. 3 ст. 28, чч. 2, 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой);

– ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков или использование поддельных документов, печатей, штампов);

– ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом);

– ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу);

– ч. 2 ст. 369-2 (получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства).

Фигурантам грозит до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черновицкой области задержали военнослужащего Госпогранслужбы, пытавшегося переправить мужчину через границу За "услугу" он пригласил 20 тысяч евро. Теперь ему грозит до девяти лет тюрьмы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber.