В Украине за два дня разоблачили десять схем вывоза уклонистов: среди подозреваемых экс-депутат и адвокат
Служба безопасности и Национальная полиция Украины ликвидировали десять схем уклонения от мобилизации, действовавших в разных регионах. Среди фигурантов – адвокат, экс-депутатка областного совета и их сообщники. Все организаторы оборудок задержаны.
Об этом 19 января сообщили пресс-службе СБУ и Офисе генпрокурора. По данным следствия, фигуранты продавали военнообязанным фиктивные медицинские справки или организовывали переправку за границу в обход контрольно-пропускных пунктов.
Уклонистов переправляли за границу как волонтеров
В частности, подозрение получил адвокат, который вместе с сообщниками с ноября 2022 года переправил за границу более ста военнообязанных.
Подозреваемые за деньги вносили данные уклонистов в списки волонтерских организаций.
Всего в состав группировки входило не менее 15 человек. Среди них также – бывшая депутат одного из областных советов, руководители благотворительных фондов, работники одной из ОВА и другие.
Фигуранты использовали коррупционные связи среди правоохранителей и должностных лиц органов государственной власти.
Всего за время своего существования преступная организация незаконно обогатилась на около 1 млн долларов.
Двое ее членов задержаны, шестерым сообщили о подозрении в создании, руководстве преступной организацией, а также участии в ней, препятствии законной деятельности ВСУ и других военных формирований, незаконной переправке через границу (ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 УК Украины).
По результатам обысков изъята компьютерная техника, гаджеты, документы с доказательствами преступлений, следственные действия продолжаются.
Помогали сбежать через горы, леса и водоемы
В Черновицкой области нейтрализована группировка, которая помогала военнообязанным бежать в соседнюю страну ЕС по горным тропам.
После получения заказа на бегство фигуранты собирали своих клиентов в оговоренном месте у государственной границы, а затем показывали скрытый маршрут.
В Черновцах задержали депутата Селятинской громады и двух его сообщников, которые также выводили призывников за границу через лес и водоемы.
Продавали фиктивные документы
В Житомирской области разоблачен директор центра первичной медико-санитарной помощи, который продавал уклонистам фиктивные справки о "плохом" здоровье.
В Киеве разоблачена группировка, в которой был командир одного из добровольческих формирований. Он "помогал" своим клиентам избежать мобилизации: "заключал" с ними фиктивный контракт о прохождении службы в Вооруженных силах Украины.
В Черкасской области "на горячем" задержали бывшего начальника отдела Звенигородского РТЦК, пытавшегося "списать" с военного учета потенциального призывника.
Также задержана экс-чиновница ВВК, которая подделывала уклонистам медицинские документы об инвалидности.
В Винницкой области разоблачены две "схемы" и задержаны четыре местных дельца, которые за деньги предлагали военнообязанным бежать в соседнюю страну.
Во Львовской области разоблачили должностного лица Яворовского РТЦК, который "зарабатывал" на уклонистах, подделывая их учетные данные как непригодных к службе.
Фигурантам "светит" до десяти лет
По всем фактам задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
– ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований);
– ч. 3 ст. 28, чч. 2, 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой);
– ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков или использование поддельных документов, печатей, штампов);
– ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом);
– ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу);
– ч. 2 ст. 369-2 (получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства).
Фигурантам грозит до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Как сообщал OBOZ.UA, в Черновицкой области задержали военнослужащего Госпогранслужбы, пытавшегося переправить мужчину через границу За "услугу" он пригласил 20 тысяч евро. Теперь ему грозит до девяти лет тюрьмы.
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