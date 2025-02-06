В больнице Чернигова после лечения антибиотиком скончалась 11-летняя девочка: медики пытались скрыть следы от полиции

В Чернигове в областной больнице умерла 11-летняя девочка Катя Харько. Школьница жаловалась на сильные боли в горле и высокую температуру. Врач приемного отделения поставила девочке диагноз – лакунарная ангина – и назначила лечение. Однако на следующее утро девочка скончалась.

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Пожаловалась на боли в горле

Школьница из села Хмельница Черниговской области Катя Харько еще 31 января пожаловалась старшей сестре и отцу на то, что у нее сильно болит горло. У девочки поднялась температура под 40.

"Мы решили вызвать скорую помощь, чтобы отправить ее в больницу под присмотр врачей. Мне и отцу нужно было на работу, мама тогда находилась в Чехии. Мы не хотели оставлять Катю дома только с пожилой бабушкой", – описывает OBOZ.UA события старшая сестра Татьяна Харько.

Врачи скорой помощи сначала не хотели госпитализировать ребенка, но, выслушав аргументы родных, все-таки решили везти ее в Чернигов, в областную больницу. Сопровождала школьницу бабушка. Там в приемном отделении девочку осмотрела врач и назначила лечение.

"Мы вечером созванивались с ней. Но долго не разговаривали, потому что ей было больно говорить. Я еще сказала ей: "Знаю, что тебе больно, отдыхай". И это был наш последний разговор", – вспоминает сестра.

Семье сразу не сообщили о смерти дочери

А уже на следующий день, 2 февраля, рано утром Кати не стало. Официально смерть ребенка зафиксирована в 7:55. Однако родным не сообщили об этом. Отец девочки Владимир приехал в больницу в 9:40, чтобы проведать дочь, написать заявление, чтобы Катя могла оставаться в палате во время воздушной тревоги, если речь не идет о массированном ракетном обстреле.

По словам сестры, была как раз воздушная тревога, когда отец зашел во двор больницы. Он набрал мобильный номер, который им дали накануне. Но, когда представился, кто он, абонент отключился.

Потом мужчина зашел в гардероб и поинтересовался, куда ему идти. Работница перезвонила в отделение, после разговора с сочувствием посмотрела на Владимира и сказала: "Снимайте курточку, вас проведут в реанимацию". И уже там отцу сообщили о смерти дочери.

Как рассказали в больнице родным, под утро девочке стало плохо, ее перевели в реанимацию, но спасти так и не смогли.

"Мы сегодня общались с врачом, которая назначала лечение. Нам сообщили, что они все делали правильно, действовали по протоколу, девочка чувствовала себя хорошо, а плохо ей стало утром, начались судороги, тогда ей ввели противосудорожное", – продолжает сестра.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 140 УК Украины – ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей, приведшее к тяжелым последствиям для несовершеннолетнего. Виновному грозит до трех лет тюрьмы или пять лет ограничения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью три года.

"У работников полиции возникли вопросы к тому, что они там увидели: медики пытались скрыть отходы медпрепаратов, которые использовали, и сообщили в полицию позднее даже, чем нам. Насколько мы знаем, ей вводили "Цефазолин", антибиотик. Возможно, у нее возник анафилактический шок, ее отправили в реанимацию, но реанимационные действия не далии результатов", – говорит OBOZ.UA Татьяна.

Родственники до сих пор не могут прийти в себя от того, что случилось. За все время она только один раз попадала в больницу, когда ударила ногу и та опухла. Еще в январе Катя ездила в Карпаты, каталась по снегу, развлекалась. И ничего ее не беспокоило.

"Помню, что после Карпат она захотела заехать ко мне в Киев, мы гуляли с ней по городу. Тогда она сказала, что мечтала бы жить тут в соседнем со мной доме", – вспоминает Татьяна.

Еще Катя любила со своей мамой печь торты, в семье сохранились фото и видео, как дочь с мамой занимаются кулинарией и счастливы.

В областной детской больнице Чернигова признают, что проводили ребенку антибиотикотерапию. И говорят, что причину смерти ребенка смогут назвать только после проведения служебного расследования и экспертиз. А также после конференции с врачами судебно-медицинской экспертизы.