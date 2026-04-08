Убийство украинца на Бали: семья Комарова обещает $100 тысяч за помощь в поиске преступников

Семья украинца Игоря Комарова, которого похитили и убили на Бали, объявила о вознаграждении до 100 тысяч долларов за информацию, которая поможет найти и задержать преступников. Соответствующую инициативу реализуют через международное детективное агентство Focus Security Consulting and Investigations.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз агентства.

В компании рассказали, что родственники погибшего обратились к детективам с просьбой помочь собрать и передать правоохранительным органам данные, которые могут помочь установить местонахождение подозреваемых. По словам представителей агентства, они сопровождают семью с момента похищения Комарова и помогают координировать поиск причастных к преступлению.

Отмечается, что семья установила вознаграждение до 100 тысяч долларов за достоверную информацию, которая будет способствовать аресту лиц, причастных к похищению, пыткам и убийству Игоря Комарова. Преступление произошло на острове Бали в феврале 2026 года.

В детективном агентстве предполагают, что преступление могло быть тщательно спланировано и к нему могло быть привлечено значительное количество участников. При этом не все из них могли знать о конечной цели организаторов.

В то же время в Focus Security Consulting and Investigations отмечают, что даже в таком случае это не освобождает причастных от ответственности, однако сотрудничество со следствием может быть учтено судом и повлиять на наказание.

В компании также отметили, что подозреваемые могут скрываться в других странах, а объявленное вознаграждение является значительной суммой для местных жителей. Именно это, по мнению детективов, может побудить людей предоставить информацию, которая поможет правоохранителям задержать подозреваемых.

За какую информацию будут давать вознаграждение

Агентство Focus гарантирует полную анонимность информаторам. Ценными для следствия считаются:

- точное местонахождение разыскиваемого (адрес, геолокация, подтвержденные фото/видео с привязкой ко времени);

- документы, подтверждающие использование поддельных паспортов, маршруты передвижения, каналы финансирования;

- аудио- или видеозаписи, на которых разыскиваемый обсуждает обстоятельства преступления или свою роль;

- сведения, позволяющие установить личность заказчика (организатора) преступления, если он не входит в число уже объявленных в розыск;

- любые другие данные, которые после проверки будут признаны ключевыми для задержания.

Полученную информацию будут проверять

Экспертная группа агентства Focus осуществляет тщательную проверку полученных сообщений. Наивысший приоритет отдается следующим фактам:

- мультимедийные доказательства: фото- и видеоматериалы с оригинальными метаданными (EXIF-данные), позволяющие установить точное время и координаты съемки;

- документальное подтверждение логистики: копии билетов, данные о бронировании жилья, банковские чеки или транзакции, фиксирующие маршруты передвижения разыскиваемых;

- цифровые следы: скриншоты электронной переписки или сообщений в мессенджерах, содержащие верифицированные данные о - часниках или обстоятельствах дела;

- корреляция с официальным следствием: сведения, которые можно сопоставить и подтвердить с помощью оперативных баз данных правоохранительных органов.

В то же время важно отметить, что вознаграждение не выплачивается за слухи или данные из открытых источников (соцсетей) без уникальных деталей. Деньги можно получить только после фактического задержания лиц.

Агентство Focus не требует раскрытия личности информатора на этапе первичной коммуникации и верификации данных. Идентификация получателя понадобится только на стадии выплаты вознаграждения для юридического оформления договора. Вопрос налогообложения полученных средств информатор решает самостоятельно.

Как передать информацию

Все данные принимаются исключительно через защищенный канал связи - через Email: [email protected].

В агентстве отмечают, что личные встречи без предварительного согласования через почту не проводятся. Сообщения в комментариях к публикациям в социальных сетях не рассматриваются как основание для выплаты.

При этом детективы напоминают, что умышленное предоставление ложных показаний с целью обогащения или препятствования следствию влечет за собой уголовную ответственность. Данные лиц, которые будут пытаться совершить мошенничество, будут немедленно переданы правоохранительным органам страны их проживания.

Сообщение для участников преступной группировки

Детективы обратились к участникам преступной группировки и к тем, кто находится рядом с ними.

Предоставляем текст обращения:

Вы можете продолжать скрываться, неся равную ответственность с теми, кто пытал и совершил убийство человека, выступая их пособниками. По законам Индонезии за такого рода преступления предусмотрено максимальное наказание, вплоть до высшей меры.

Но вы также можете первыми предоставить информацию, которая приведет к задержанию лиц, реально ответственных за издевательства и смерть человека, и тем самым получить не только денежное вознаграждение, но и возможность донести до следствия свою непричастность к тяжким преступлениям.

Мы гарантируем, что все полученные данные будут переданы в правоохранительные органы с пометкой о сотрудничестве Информатора. Законодательство предусматривает смягчение наказания для соучастников, которые способствовали раскрытию преступления.

Как сообщал OBOZ.UA, Интерпол объявил в розыск подозреваемых в убийстве Игоря Комарова на Бали. Среди них есть трое граждан Украины.

