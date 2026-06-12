Дональд Трамп объявил, что соглашение с Ираном практически готово, и его подписание состоится в ближайшие дни в Европе. Ормуз открывается, блокада снимается, перемирие продлевается — в том числе в Ливане. Ядерный вопрос при этом оставлен на второй этап переговоров.

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Из Ирана поступают противоречивые реакции. Говорят, что верховный лидер документ ещё не утвердил, но, возможно, сделает это в ближайшее время.

Деталь, которую трудно проигнорировать: Нетаниягу, по сообщениям, узнал о соглашении из поста Трампа в Truth Social. В последние дни премьер находился в информационном вакууме и добывал сведения через людей, близких к администрации США. В очередной раз Израиль оказывается в стороне от ключевых решений о войне и мире, которые непосредственно его касаются.

Если соглашение состоится — это будет определённым итогом войны. Экономическое давление на Иран ослабнет, нефть потечёт. Мировая экономика получит передышку.

Но главные вопросы остаются на потом. Ядерная программа, запасы высокообогащённого урана, дальнейшее обогащение — всё это предмет "второго, детального соглашения", которого пока нет. Ракетная программа, прокси – похоже, даже не обсуждаются.

Иными словами: первое соглашение снимает давление с Ирана, второе должно решить то, ради чего война начиналась. Но будет ли оно — большой вопрос.