Суд продлил арест сыну Гринкевича, но уменьшил размер залога: все подробности дела

В понедельник, 23 декабря, столичный Печерский суд продлил арест украинскому бизнесмену Роману Гринкевичу. Он пробудет за решеткой до 21 января 2025 года.

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Об этом сообщают СМИ. Отмечается, что ему также был уменьшен размер залога до 302 млн. гривен.

Стоит добавить, что 26 ноября Шевченковский суд Киева продлил содержание под стражей до 24 января отца Романа Гринкевича – Игоря Гринкевича – и определил ему залог в размере 298 258 тысяч гривен.

Подробности

Подозреваемый был задержан в Одессе в январе этого года и находится под стражей. 12 апреля суд снова уменьшил размер залога, в марте он был 469 млн грн.

Ему инкриминируют участие в преступной организации и мошенничество, совершенное в условиях военного положения в особо крупных размерах (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 УК Украины).

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее Печерский районный суд Киева наложил арест на недвижимость Романа Гринкевича в Чехии. Речь идет, очевидно, о недвижимости в Праге – это квартира, многоквартирный дом и земельные участки под этим домом.

– Отец Романа Игорь Гринкевич, который также подозреваемый, был задержан в конце декабря. Гринкевича-младшего поймали в Одессе 22 января. В Государственном бюро расследований заявляли, что Романа ловили в течение недели, в Одессе он пытался организовать побег за границу.

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