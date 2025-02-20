Журналистское расследование издания "Телеграф" разоблачило деятельность псевдоактивистов из общественной организации "Нон-Стоп", которая занимается заказными медиаатаками и шантажом за деньги.

Видео дня

По информации журналистов, руководитель организации Кирилл Яковец неоднократно использовал "Нон-Стоп" для дискредитации бизнеса, государственных структур и частных лиц, распространяя фейки и засыпая правоохранительные органы многочисленными заявлениями.

По данным расследования, деятельность "Нон-Стоп" имеет все признаки мошеннической схемы: за 500 долларов в неделю организация публикует любую вымышленную информацию без проверки фактов. Журналисты также выяснили, что Яковец избегает мобилизации и скрылся за границу после открытия уголовного производства по уклонению от призыва.

Кроме того, "Нон-Стоп" связывают с криминальным миром. Известно, что Кирилл Яковец является адвокатом Владимира Манукяна, которого журналисты называют соратником Армена "Горловского" Саркисяна - известного криминального авторитета, причастного к деятельности пророссийских группировок.

Суд уже признал "Нон-Стоп" виновной в распространении ложной информации и обязал выплатить компенсацию украинской аграрной компании, которую организация пыталась дискредитировать. Однако ОО игнорирует решение суда и продолжает свою деятельность.

Учитывая многочисленные обвинения и уголовные производства, деятельность "Нон-Стоп" находится под пристальным вниманием стражей порядка и общественности. Впрочем, пока организацию не остановят, она может продолжать реализовывать новые заказные атаки.