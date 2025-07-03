СБУ задержала "крота" элитного спецподразделения ФСБ в Воздушных силах ВСУ: собирал данные об авиации. Фото

Военная контрразведка Службы безопасности во взаимодействии с главнокомандующим ВСУ сорвала новую попытку России получить координаты украинский авиационной инфраструктуры. Во время спецоперации на Львовщине был задержан вражеский агент, который проник в ряды Воздушных сил.

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"Кротом" оказался майор ВС ВСУ, которого оккупанты завербовали через бывшую жену-экс-военную, которая сейчас работает на агрессора в захваченном Мелитополе. Об этом информирует пресс-служба СБУ.

По материалам дела, подрывную деятельность предателя координировал кадровый сотрудник отдела спецопераций "Альфа" ФСБ Александр Белодедов.

Главной задачей агента был сбор информации об украинской военной авиации. В частности, враг пытался получить координаты оперативных аэродромов, логистических хабов и центров технического обслуживания боевых самолетов ВСУ.

В случае получения соответствующих геолокаций, Россия надеялась нанести по ним ракетно-пушечные удары. Однако сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили "крота", задокументировали его контакты с российской спецслужбой и задержали. Также Служба безопасности провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций украинских войск.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Также за госизмену в условиях войны заочное подозрение получила бывшая жена фигуранта, которая находится на временно захваченной южной части Украины.

Спецоперацию проводили под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Ровенской области правоохранители задержали российского агента, который готовил взрывы на аэродромах. Предатель – 24-летний мужчина, который шпионил за военной инфраструктурой в регионе.

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