СБУ задержала информаторку ФСБ, которая 'сливала' позиции ВСУ в Донецкой области

Служба безопасности Украины задержала очередного информатора российских спецслужб. Уроженка Торецка передавала ФСБ РФ данные о позициях и направлениях движения подразделений ВСУ в Донецкой области.

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Для сбора нужных врагу данных она втемную использовала своего племянника-дезертира, после СЗЧ скрывавшегося в Торецке. Подробности раскрыли в Telegram-канале СБУ.

"Служба безопасности задержала еще одну российскую информаторку, которая "сливала" врагу позиции и направления движения подразделений ВСУ в Донецкой области. По материалам дела, фигуранткой оказалась 38-летняя жительница Торецка, которая в начале полномасштабной войны переехала в Винницкую область, где оформила статус переселенки и начала работать на ФСБ. Чтобы получать разведданные с восточного фронта, женщина "втемную" использовала своего племянника. Он был контрактником, который самовольно покинул одну из воинских частей Украины и скрывался в Торецке", – говорится в сообщении.

Нужную ей информацию она расспрашивала во время телефонных разговоров с племянником. Интересовали предательницу данные о пунктах дислокации Сил обороны и последствиях вражеских обстрелов.

Полученные сведения она через мессенджер передавала своему российскому куратору, после чего каждый раз удаляла переписку с телефона.

"Чувствуя неотвратимость наказания, злоумышленница решила изменить адрес проживания и переехала в Кировоградскую область, где "залегла на дно" и прекратила все контакты с ФСБ. Впрочем, такая конспирация ей не помогла. Сотрудники СБУ установили место жительства фигурантки и задержали ее в арендованной квартире. При обыске в доме вражеской приспешницы изъят мобильный телефон с доказательствами ее сотрудничества с российской спецслужбой", – отметили в СБУ.

Как и большинство других вражеских информаторов, в поле зрения ФСБ РФ предательница попала благодаря тому, что оставляла комментарии в поддержку РФ в Telegram.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения). Она находится под стражей. Предательнице грозит до 12 лет поз

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Комплексные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в Винницкой, Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ разоблачила схему поставки оборудования военным санаториям РФ. Этим занималась компания из Житомира.

Также сообщалось, что сотрудники Службы задержали предательницу, которая по заданию российских спецслужб готовила масштабный теракт в центре Киева .

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