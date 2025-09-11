СБУ задержала информатора ФСБ, который 'сливал' врагу данные об обороне Сумщины и Днепропетровщины. Фото

Военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала информатора ФСБ, который шпионил за украинскими войсками, привлеченными к боям на передовой. Злоумышленником оказался 22-летний безработный из Сум, который искал "легких заработков".

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Завербованный врагом мужчина пытался выявить расположение средств радиоэлектронной борьбы, укрепрайонов, огневых позиций артиллерии и маршрутов движения Сил обороны в Сумской и Днепропетровской областях.

Агент ФСБ действовал на территории двух областей

Сначала он действовал на территории Конотопского района Сумщины, в частности установил вблизи местной магистрали скрытую видеокамеру с удаленным доступом для оккупантов. С ее помощью враг надеялся в онлайн-режиме отслеживать авиаудары по колоннам Сил обороны, которые двигались в направлении передовой. Позже на Днепропетровщине он шпионил за перемещением украинских войск.

"Сотрудники СБУ сорвали планы оккупантов и задержали их пособника. Во время обысков у информатора изъяты смартфоны с различными сим-картами, которые он использовал для законспирированных контактов с ФСБ", - сказано в сообщении.

Что ему грозит

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ разоблачила и задержала российского агента, который передавал оккупантам координаты украинских энергообъектов и позиций сил ПВО. Злоумышленник действовал в Криворожском районе Днепропетровской области.

