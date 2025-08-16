Россия приговорила 26-летнюю крымчанку к 15 годам колонии за якобы сотрудничество с ГУР: детали дела

Южный окружной военный суд России назначил 15 лет колонии общего режима жительнице временно оккупированного Симферополя (Крым) Алине Грек. Россияне сделали ее фигуранткой дела о якобы государственной измене, прохождении обучения террористической деятельности и подготовке к теракту.

Приговор 26-летней крымчанке был вынесен 14 августа. Об этом сообщает российское интернет-СМИ "Медиазона", которое позиционирует себя как оппозиционное.

Детали дела

По версии российского следствия, в сентябре 2023 года Алина Грек "за деньги начала сотрудничать" с Главным управлением разведки Минобороны Украины, после чего "купила компоненты для зажигательной смеси" и сфотографировала релейный шкаф на железной дороге в Симферопольском районе.

Далее, в январе 2024 года для якобы тренировки женщина "по инструкции сотрудника военной разведки Украины подожгла зажигательное устройство и бросила его на землю, видеозапись своих действий отправив куратору". Как утверждает российский суд, последний "поручил ей" изготовить еще одно устройство, которое она планировала "использовать для поджога релейного шкафа".

Оккупанты задержали Алину Грек 22 января 2024 года. В том же месяце ее внесли в список "террористов и экстремистов" Росфинмониторинга.

Согласно утечкам из баз данных (указана девичья фамилия девушки), как минимум до 2023 года задержанная была студенткой Крымского федерального университета. В разделе "учет экстремистов" у нее стоит пометка "представительница оппозиционной молодежной организации". На странице Алины Грек в российской соцсети "ВКонтакте" в графе "родной город" указано: "Украина, Симферополь".

Судя по данным на сайте российского суда, приговор Грек был вынесен 14 августа. "Медиазона" пишет, что отец крымчанки отказался давать комментарии.

Что предшествовало

В течение нескольких последних месяцев в стране-агрессоре РФ вынесли так называемые приговоры ряду граждан Украины – гражданским и военным.

Так, от 20 лет до пожизненного заключения россияне приговорили семью из временно оккупированного Мелитополя: Артема Мурдида, его мать Анну и гражданскую жену Анну Вошкодер. Трех украинцев обвинили в "подрывах коллаборантов" и попытке "взорвать рельсы" в захваченном российскими войсками городе Запорожской области.

В конце июня к большим срокам в РФ приговорили четырех украинских защитников, захваченных россиянами в плен: Александра Загребального, Андрея Бакалова, Александра Григорьева и Андрея Рыбака. Первые трое являются воинами 211-го отдельного спецбатальона ВСУ и попали в плен в Курской области РФ, а четвертого бойца оккупанты захватили в Донецкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, параллельно в России приговорила своего бывшего военного Антона Хожаева к 23 годам заключения за государственную измену и другие обвинения. В частности, в том, что он передавал Украине данные о российской армии и пытался перейти в ВСУ.

