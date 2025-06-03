Обвинили в подрыве чиновника-коллаборанта: в Ростове осудили семью из оккупированного Мелитополя

В стране-агрессоре России приговорили к заключению – от 20 лет до пожизненного – семью из временно оккупированного Мелитополя: Артема Мурдида, его мать Анну и гражданскую супругу Анну Вошкодер. Троих украинцев обвинили в якобы подрывах коллаборантов и попытке взорвать рельсы в захваченном российскими войсками городе Запорожской области.

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Преступное решение вынес южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ). Об этом соообщает российское интернет-СМИ "Медиазона".

Детали суда над тремя мелитопольцами

По данным издания, Анну Вошкодер и Анну Мурдид обвинили в "незаконном обороте взрывчатки в составе организованной группы", "участии в террористическом сообществе", "теракте, повлекшем смерть человека" и "покушении на акт международного терроризма". Женщинам дали 20 и 22 года заключения соответственно.

Артему Мурдиду, кроме перечисленных обвинений, российский суд вменил также "незаконное изготовление взрывных устройств организованной группой", приговорив к пожизненному заключению. Там "постановили", что первые восемь лет мужчина проведет в тюрьме, ему также назначили штраф 900 тысяч рублей. Мать украинца оштрафовали на 600 тысяч, а жену – на 550 тысяч.

На заседании украинец просил российский суд руководствоваться человечностью. Он подчеркнул, что никогда в своей жизни не совершал противоправных действий, а о сути предъявленных ему обвинений узнал только от представителей правоохранительных органов РФ, которые создали определенные физические условия. К мужчине применяли насилие и пытки, вследствие чего он вынужден был дать показания, на которых основывается обвинение.

"Я искренне считал, что проживал на территории Украины, соответственно, на меня распространяется исключительно законодательство Украины. Я никогда не был приверженцем нацистских идей, жил в многонациональной стране, совершенно не задумываясь, что я к кому-то пренебрежительно отношусь из-за его национальности. У меня не было умысла навредить интересам РФ, ее гражданам", – сказал в последнем слове Артем Мурдид и попросил суд ограничиться минимальным наказанием.

Его мать Анна тоже отметила, что к ней применялись пытки, на заседании ее правая рука находилась в бандаже.

"…прошу учесть мое состояние здоровья и тот факт, что я нуждаюсь в постоянной медицинской помощи. Хочу заявить о применении ко мне физического насилия после задержания – а именно пытки электрическим током и нанесении побоев", – сказала украинка.

Ее невестка Анна Вошкодер тоже призывала российский суд по крайней мере смягчить "отягощающие обстоятельства" из дела.

"При назначении мне наказания прошу суд учесть у меня наличие маленького ребенка, который нуждается в материнской любви и заботе", – попросила она, но "следствии" страны-агрессора вынесло к всем троим украинцам суровые политически мотивированные "приговоры".

В чем Россия обвиняет семью из Мелитополя

Отмечается, что 29-летний инкассатор "Ощадбанка" Артем Мурдид жил в Мелитополе в одной квартире с матерью, гражданской женой и ее ребенком от первого брака. Следствие считает всех взрослых членов семьи участниками "террористического сообщества", которым с подконтрольной Украине территории руководил "неустановленный сотрудник СБУ по имени Олег" и другие неизвестные.

По версии ФСБ, в июне 2022 года, "являясь приверженцем проукраинской идеологии", Артем Мурдид "инициативно установил отношения сотрудничества" с "Олегом", а потом привлек к деятельности "сообщества" жену и мать. Их общим мотивом обвинение называло "неприязненное отношение к РФ".

Женщины, по версии российского следствия, "приняли на себя обязательства по осуществлению наблюдения за объектами преступных посягательств" – якобы следили за движением поездов на железной дороге и перемещениями чиновников оккупационной администрации. "Олег" же указывал им "цели и координаты тайников со взрывчаткой", через связного "передал детонаторы и микросхемы, спрятанные внутри куклы", и в Telegram "присылал Артему инструкции по сборке бомб".

"Единственная удавшаяся атака, которую вменяли мелитопольцам – это покушение на директора ГУП "Городской транспорт" Ивана Ткача. По версии силовиков, все трое обвиняемых следили за коллаборантом, а Артем Мурдид собрал из тротиловых шашек, магнитов и взрывателя бомбу и прикрепил ее с водительской стороны под днищем Land Cruiser Prado, на котором ездил чиновник. Вечером 14 марта 2023 года Мурдид при помощи дистанционного пульта взорвал машину, когда в ней находились Ткач и сотрудница транспортного предприятия Елена Сиващенко. Чиновник умер в больнице, женщина получила серьезные травмы, но выжила", – говорится в сообщении росСМИ.

Там указали, что остальные попытки подрывов, перечисленные в деле семьи из Мелитополя, не увенчались успехом. По данным следствия страны-агрессора, 8 июля 2022 года Артем Мурдид "закопал между шпалами на железной дороге полутораметровую пластиковую трубу, начиненную 20 килограммами пластичной взрывчатки, болтами и гайками", но ее якобы заметил обходчик, и позже бомбу обезвредили саперы. Также следствие РФ утверждало, что жена и мать Артема "следили за железнодорожным перегоном", чтобы выяснить график движения поездов, Анна Вошкодер была вместе с мужем, когда он забирал взрывчатку из тайника, кроме того, подсудимые втроем якобы отвезли бомбу на машине к месту несостоявшегося подрыва.

Еще два неудачных "теракта" вменялись только Артему: "покушение" на начальника железнодорожной станции Дерябина. По версии силовиков, мужчина якобы сам выследил его, установил возле двери дома противопехотную мину с дистанционным взрывателем и утром 23 сентября 2022 года "привел ее в действие", когда тот проходил мимо. Сперва сообщалось гибели коллаборанта и его жены, но в РФ утверждают, что на самом деле потерпевшему был лишь "причинен моральный вред".

Кроме этого, российский суд заявил, что Артем Мурдид пытался убить "главу военно-гражданской администрации" оккупированного Мелитополя Николая Волыка. Для этого он якобы собрал бомбу из 1,2 кг пластида, восьми гаек и взрывателя, управлявшегося пультом от ворот, примотал ее скотчем к столбу напротив подъезда коллаборанта и утром 6 декабря 2022 года "подорвал", когда тот выходил на улицу. Волык получил ссадины на щеке и голени, "которые не повлекли вреда здоровью".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее суд в Ростове-на-Дону "наказал" двух украинцев в попытке взорвать колонну армии РФ на Запорожье. За выдуманные преступления 32-летнего Олега Завгороднего россияне приговорили к 24 годам, а 46-летнего Федора Трифонова – к 17 годам лишения свободы.

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