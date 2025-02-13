Пытались продать криминалитету 'трофейное' оружие: СБУ и Нацполиция задержали 17 дельцов в 9 регионах Украины. Фото

В Харьковской, Запорожской, Черниговской, Киевской, Волынской, Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях поймали 17 дельцов, торговавших с криминалитетом оружием. Речь идет о средствах поражения, найденных на местах бывших боев.

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Новые попытки незаконной продажи оружия и боеприпасов предотвратили военная контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция Украины. Пресс-служба СБУ 13 февраля сообщила, что злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

Их проинформировано о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Среди изъятого – российские автоматы АК-12, взрывчатка и огнеметы, а также арсенал боевых гранат и противотанковые мины.

На Запорожье задержан рецидивист, который после "отсидки" пытался подпольно продать более 11 кг тротила и огнемет "Джмиль".

На Буковине нейтрализована преступная группировка, вывозившая оружие с бывших фронтовых территорий, а затем искавшая клиентов для сбыта.

Среди них – два контрактника. Они, по данным следствия, нелегально переправляли средства поражения в западный регион.

На Волыни "на горячем" задержан 35-летний местный житель, который хотел продать автомат Калашникова. Мужчина прикрывался волонтерской деятельностью, чтобы перевозить оружие из прифронтовых рубежей.

На Черниговщине подозрение получил контрактник местной в/ч, прятавший "трофеи" в стене собственного дома для последующего сбыта.

В Хмельницкой, Львовской и Ивано-Франковской областях задержаны еще четыре местных дельца, которые торговали боевыми гранатами, противотанковыми минами и патронами к стрелковому оружию.

На Киевщине в нарушении закона подозревается еще один контрактник. Предварительно, военный искал клиентов для продажи крупнокалиберного пулемета и ручного гранатомета.

На Харьковщине СБУ разоблачила еще семерых подпольных торговцев оружием. У них изъят арсенал российских автоматов и гранат.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Киеве правоохранители задержали членов транснациональной преступной группы. Злоумышленники специализировались на кражах из квартир, маскируясь под бойцов иностранного легиона.

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