Призывал превратить Сумщину в 'мертвую зону': российский пропагандист приговорен к 8 годам лишения свободы. Фото

Российский пропагандист Сергей Михеев, утверждающий, что территория Украины принадлежит РФ и призвал к уничтожению Сумской области, получил заочный приговор. Путиниста приговорили к 8 годам лишения свободы

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Об этом сообщили прес-сслужбы СБУ и ОГП. Отмечается, что известный российский политик-пропагандист признан виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УКУ).

По данным следствия, в июне 2023 года пропагандист Сергей Михеев призвал командование оккупационных группировок РФ осуществить серию массированных ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов по Сумам.

Таким образом, злоумышленник предлагал превратить прифронтовый украинский город в "мертвую зону", в которой, по его словам, "не должно остаться живых людей".

Этот тезис Михеев, позиционирующий себя как "политолог", обнародовал во время одного из своих эфиров на рупоре кремля - радиостанции "Вести FM".

Кроме того, он регулярно выступает на пропагандистских ток-шоу Соловьева, где призывает продолжить авиаудары и артобстрелы гражданской инфраструктуры в приграничных районах Украины.

Прокуроры в суде доказали, что с начала полномасштабного Михеев в эфире федеральных каналов систематически убеждал зрителей в законности действий руководства России и призвал к изменению границ территории Украины. Он утверждал, что территория нашей страны исторически принадлежит РФ.

"Языково-лингвистическая экспертиза подтвердила, что в высказываниях осужденного содержатся призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины", - отметили в Офисе генпрокурора.

На основании собранных улик суд признал Михеева виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы.

"Поскольку он скрывается в Москве от правосудия, рассмотрение дела состоялось в специальном судебном производстве in absentia (при отсутствии обвиняемого)", — отметили в СБУ.

В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства.

Как сообщал OBOZ.UA, суд вынес приговор певцам Джанго и Василию Герелло за пропаганду войны. За свою деятельность Герелло получил 10 лет заочного лишения свободы, а Джанго – 12 лет.

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