Черниговский апелляционный суд в составе судей Заболотного, Оседача и Антипец вынес беспрецедентный приговор по делу Олега Аверьянова, приговорив его к 7 годам лишения свободы за якобы незаконное завладение авто, которое является его общей совместной собственностью. В юридическом сообществе вердикт считается абсурдным. Кейс Аверьянова является не только маркером проблем судопроизводства, но и несет существенные риски для экономики Украины.

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Об этом пишет издание "Украинские новости".

Олег Аверьянов – известный бизнесмен, владелец и операционный директор компании "Пожмашина", ведущего производителя пожарной техники и техники для разминирования в Украине. Предприятие обеспечивает работой более тысячи человек, ежегодно платит 200 млн грн налогов и столько же — зарплаты. В военное время "Пожмашина" стала стратегически важным предприятием, производящим сотни единиц техники в год, поддерживая обороноспособность страны.

Адвокат Олега Аверьянова, Виктор Сурник, отмечает, что решение черниговских судей абсурдно. "Человек, который остался в Украине во время войны, релоцировал бизнес на запад страны и продолжает работать на экономику и оборону, осуждают по ч. 3 ст. 289 УКУ — незаконное завладение транспортным средством. Это нонсенс!" – заявил он.

У приговора есть серьезные противоречия: суд первой инстанции оправдал Аверьянова, признав отсутствие состава преступления. "Как можно осуждать совладельца автомобиля, если по Семейному кодексу это имущество является общей собственностью супругов? Суд первой инстанции четко применил соответствующую норму права, но апелляционный суд ее проигнорировал", — подчеркнул Сурник.

"Беспрецедентное решение приняли судьи Валерий Заболотный, Николай Оседач и Валентина Антипец. Эксперты отмечают: приговор по делу Аверьянова имеет признаки заказности и рейдерской атаки, направленной на уничтожение "Пожмашины", что может привести к сокращению рабочих мест для украинских работников и потерей государством сотен миллионов гривен налогов в год", - пишет издание

Дмитрий Павличенко, директор ОО "Защита обычных людей", указывает на финансовые аномалии в деятельности Черниговского апелляционного суда: "За 2022 год суд получил 10 миллионов прибыли, являясь в реестре неприбыльных учреждений. Откуда эти деньги?"

Виктор Медведь, директор аналитического центра "Призма", отмечает, что квалификация преступления судом апелляционной инстанции некорректна: "В случае нарушения права общего имущества вопрос регулируется Семейным кодексом или статьей о самоуправстве, что является гораздо более легким преступлением. Судьи же применили чрезмерно тяжелую статью, и это выглядит как "наказание ради наказания".

Александр Билык, представитель АО "Стратегическая адвокация", добавляет: "Суд должен выбрать другую квалификацию. 289 статья применяется, когда лицо мошенническим путем завладевает автомобилем, что здесь не доказано".

Его коллега, адвокат Сергей Руденко подчеркивает: "Решение по делу Аверьянова принято с нарушением прав человека. Такая непрозрачность подрывает доверие к правосудию".

Приговор Аверьянову – это не только удар по конкретному лицу, но и угроза нацбезопасности и экономике. Сергей Горбатюк, экс-заместитель начальника Главного следственного управления ГПУ, считает, что такие решения судей вредят стране не меньше коррупции: "На пустом месте журналистских расследований не бывает. Черниговские судьи пытаются избежать внимания общества к их деятельности".

Пока адвокаты предпринимателя уже подали кассационную жалобу. Они надеются, что Кассационный уголовный суд восстановит справедливость. Представители юридического сообщества и эксперты по праву уверены: приговор Черниговской апелляции должен быть отменен, а судебная система реформирована, чтобы избегать подобных случаев.