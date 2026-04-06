Предатель из Краматорска сливал врагу данные о местах дислокации ВСУ и поплатился: что грозит

Жителю Краматорска сообщили о подозрении в государственной измене после установления его сотрудничества с ФСБ РФ. По данным следствия, мужчина с октября 2025 года передавал врагу информацию о расположении украинских военных в нескольких городах Донецкой области.

Видео дня

Данные обнародовал проект Координационного штаба "Хочу к своим", со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру, которая осуществляет процессуальное руководство по делу. В ведомстве отметили, что подозреваемый сам инициировал контакт с представителями ФСБ РФ. "Он согласился на сотрудничество и начал собирать и передавать сведения об украинских войсках", – уточнили правоохранители.

Как действовал агент

Следствие установило, что мужчина был участником пророссийских Telegram-каналов, где вероятно и сформировал свои взгляды. В конце концов он сам вышел на связь с представителями российских спецслужб. Это, честно говоря, не единичный случай – иногда такие контакты инициируют именно гражданские, а не вербовщики.

После этого он начал собирать информацию об украинских военных. Часть данных получал от знакомых, другую – из открытых источников. Он отслеживал публикации в соцсетях, просматривал местные паблики, а также лично проверял отдельные локации во время передвижения по городам.

Передача координат

Самое важное в деле – объем и характер передаваемой информации. По данным правоохранителей, подозреваемый фиксировал места дислокации личного состава ВСУ в Краматорске, Славянске и Покровске. Он также передавал координаты огневых позиций, в частности артиллерийских установок, военной техники, складов боеприпасов и средств противовоздушной обороны.

Собранные сведения он оформлял в текстовых сообщениях. К ним добавлял отметки на Google-картах и скриншоты с подробными описаниями. Такой способ позволял быстро ориентироваться на местности – и именно это делает подобные действия особенно опасными.

Следователи также установили, что мужчина поддерживал наступление российских войск. Он рассчитывал, что в случае оккупации сможет выехать в РФ. Но этого не произошло – его разоблачили.

Ему инкриминируют государственную измену по ч. 2 ст. 111 УК Украины. Суд уже избрал меру пресечения – содержание под стражей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!