Под прицелом были казармы ВСУ: СБУ задержала агента ФСБ, корректировавшего обстрелы Черкасской области. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали очередного агента ФСБ, корректировавшего обстрелы Черкасщины. Злоумышленником оказался 33-летний мужчина, он получил от куратора РФ перечень геолокаций, где должен был сделать доразведку.

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Об этом сообщается в Telegram-канале СБУ 31 января. Приоритетными мишенями врага были учебные центры Государственной пограничной службы и ВСУ, а также казармы, в которых проживали военные.

"По материалам дела, приспешником врага оказался 33-летний местный житель. Он готовил координаты для ракетно-дроновых атак РФ по региону. Чтобы скорректировать огневое поражение, агент получил от своего российского куратора список ориентировочных геолокаций, где он должен был провести доразведку", – говорится в сообщении.

По данным следствия, злоумышленник на собственном авто объезжал локации, где, по мнению врага, могли бы находиться пункты базирования украинских бойцов.

По указаниям ФСБ мужчина производил видеофиксацию внешнего периметра объектов, а также фиксировал наличие личного состава и военной техники на их территории. После разведывательных выездов агент возвращался домой и составлял отчеты для своего российского куратора.

Согласно предварительной информации, оккупанты могли использовать полученные данные для ракетных ударов или атак дронами-камикадзе. Сотрудники СБУ обнаружили предателя на начальном этапе его деятельности. После документирования его преступных действий агента задержали с поличным, когда тот осуществлял доразведку вблизи одного из военных объектов.

У задержанного изъяли мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с врагом. Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения).

Предатель находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в Харькове правоохранители задержали мужчину и женщину, которые занимались сбором информации об украинских военных и сотрудниках СБУ, а затем передавали эти данные российским кураторам. Под видом обычных прогулок они фотографировали стратегические объекты и фиксировали геолокации, помогая врагу в корректировке ударов по городу.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце декабря стало известно, что СБУ задержала местного жителя, работавшего на российскую ФСБ и передавшего врагу данные о местах размещения украинских бойцов в Днепре. Для сбора информации он привлек свою сожительницу, которая неознанно помогала ему во подрывной деятельности.

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