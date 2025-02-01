Организовал производство 'Шахедов' в России: гендиректору 'Алабуги' сообщили о подозрении. Фото

Служба безопасности Украины установила личность преступника, изготовившего для вооруженных сил РФ более 13 тысяч "российских Шахедов". Речь идет о генеральном директоре акционерного общества "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Алабуга" Тимура Шагивалеева.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Досудебное расследование проводится при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора. Отмечается, что Шагивалееву заочно уведомлено о подозрении.

"Следователи Службы безопасности Украины собрали масштабную доказательную базу на российского бизнесмена, который изготовил и поставил в вооруженные силы РФ более 13 тысяч ударных беспилотников типа "Герань", которые являются российской версией иранских "Шахедов", – говорится в сообщении СБУ.

На основе доказательной базы, собранной следователями СБУ, Шагивалеев заочно уведомлен о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины (пособничество в ведении агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц).

В Генпрокуратуре добавляют, что, по данным следствия, подозреваемый действовал совместно с представителями высшего военно-политического руководства РФ. Таким образом, Шагивалеев способствовал им в ведении агрессивной войны против Украины.

В течение 2023-2024 годов на базе производственных мощностей предприятия подозреваемый наладил массовое производство боевых БПЛА типа Shahed-136 под измененным названием "Герань" серии "Ы". Было произведено около 13 315 беспилотников, в дальнейшем переданных ВС РФ для использования в ходе боевых действий против Украины.

"За период 2023-2024 годов установлено не менее 13 000 фактов запусков БпЛА "Герань" по объектам гражданской инфраструктуры на территории Украины. Это привело к гибели 122 гражданских лиц, получению не менее 560 лицами телесных повреждений разной степени тяжести, а также уничтожение и повреждение зданий, сооружений, имущества и других объектов, защищенных нормами международного гуманитарного права", – резюмировали в офисе генпрокурора.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины идентифицировала военных командиров РФ, отдавших приказ об авиаударе по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. В результате этой атаки погибли 19 мирных жителей, еще 46 получили ранения, а здание торгового центра было полностью уничтожено.

Напомним, в столице задержан агент РФ, который, по информации следствия, должен был устроить масштабный теракт в центре Киева. Злоумышленница готовила подрыв взрывчатки у здания одного из структурных подразделений СБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские правоохранители и спецназовцы предотвратили террористический акт в центре Житомира, который по заказу страны-агрессора РФ пытались совершить двое парней из Днепропетровщины.

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