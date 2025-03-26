Обижали ВСУ и поддерживали оккупантов: в Херсоне разоблачили двух участников пророссийской акции

Двое жителей Херсонщины, 25- и 21-летний мужчины, получили подозрения в поддержку российской оккупации во время временного захвата города. Следствие установило, что в августе 2022 они приняли участие в пропагандистском проекте "Улицы Херсона", организованном оккупационной администрацией.

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Им инкриминируют посягательство на территориальную целостность Украины, коллаборационную деятельность и оправдывание российской агрессии. Об этом сообщает проект "Хочу к своим".

"В августе 2022 года 25- и 21-летний херсонцы присоединились к проекту "Улицы Херсона" - инициативе оккупационной администрации, направленной на уничтожение украинской символики в городе", - говорится в сообщении.

Они зарисовывали украинские государственные символы на стенах и заборах, рисовали российскую символику, а также давали интервью российским пропагандистским медиа. В своих комментариях называли украинскую символику "фашистской", оскорбляли ВСУ и открыто выражали поддержку оккупантам.

За подобные действия им грозит уголовная ответственность. Следствие квалифицирует их поступки как посягательство на территориальную целостность Украины, коллаборационную деятельность и оправдывание российской агрессии. Расследование ведет управление СБУ в Херсонской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Напомним, в Херсонской области судебный приговор получил очередной предатель. К длительному лишению свободы приговорен военнослужащий, который передавал врагу важную информацию об украинских военных и объектах гражданской инфраструктуры.

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