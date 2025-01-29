Ночной домашний арест: мэру Нетишина, обвиняемого в уголовном правонарушении, продлили меру пресечения

Мэру города Нетишин Хмельницкой области Александру Супрунюку, обвиняемому в уголовном правонарушении, продлена мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Он продлится до 4 марта этого года.

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Об этом сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре, 29 января. В частности, Супрунюку продлена мера пресечения в виде отстранения от должности на указанный период.

"По результатам рассмотрения ходатайства прокуроров Шепетовской окружной прокуратуры городскому голове г. Нетишина, подозреваемого в служебной халатности, продлена мера пресечения в виде домашнего ареста на срок досудебного расследования до 04 марта 2025 года. Также ему продлено и мероприятие обеспечения – отстранение от должности на указанный срок", – говорится в сообщении.

Напомним, 16 декабря 2024 года мэр Нетишина был отстранен от своей должности. Причиной тому является подозрение в служебной халатности. Суд оставил без изменений меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Супрунюк 4 декабря 2024 официально получил статус подозреваемого по делу относительно уголовного правонарушения. Речь идет о закупке дронов на сумму более 20 миллионов гривен, комплектующие к которым оказались значительно дешевле заявленной стоимости. Известно, что соглашения с неблагочестивыми подрядчиками от имени исполкома подписывал лично мэр города.

Из-за ненадлежащего выполнения своих служебных обязанностей и его небрежного отношения к ним, исполнительному комитету Нетишинского городского совета нанесен имущественный ущерб на сумму более 6,1 миллиона гривен, что квалифицируется как тяжкие последствия.

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