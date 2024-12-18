На Закарпатье под прикрытием строительства жилья для переселенцев отдают землю под бизнес 'для своих' – Bihus.info

Государственное предприятие "Добробуд" Закарпатской областной военной администрации официально было создано для того, чтобы строить жилье для переселенцев. Однако на практике через него раздают земельные участки под бизнес "для своих" – в частности для строительства жилых комплексов. Так, право строить жилье на трех участках в Ужгороде за копейки и небольшой процент квадратных метров получили фирмы, связанные с Павлом Котиком.

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Котик – бывший лесовод со Львовщины и бизнесмен, а также давний друг экс-главы Закарпатской ОВА Виктора Микиты (он занимал этот пост с декабря 2021 года по 8 сентября 2024-го, а до этого работал в СБУ). Об этом говорится в расследовании Bihus.info.

"Добробуд" был создан по распоряжению Микиты весной 2022 года при Закарпатской ОВА. Главной его заявленной функцией является поиск и отведение земельных участков под строительство жилья для переселенцев, покинувших свои дома из-за войны.

Кто получил земли в Ужгороде

На Prozorro можно найти только три лота, которые выставлялись от имени "Добробуда" – это три земельных участка в Ужгороде. На продажу выставлялась не сама земля, а права суперфиция – покупатель получает только право застроить ее и продать построенное. Учитывая, что это жилье для переселенцев, победитель аукциона должен помимо денег передать еще часть квартир для этих людей.

В конце концов эти три участка отдали фирмам, связанным с упомянутым выше Котиком, причем на очень выгодных для них условиях. К примеру, участок на 3,5 га отдали под застройку ООО "Чеймер Альянс" за менее чем 1,6 млн грн с обещанием передать 1200 квадратных метров недвижимости. Однако есть нюанс – отдавать эти квадратные метры можно не в новом ЖК и даже не в ЖК в Ужгороде.

Сразу после оглашения результатов аукциона руководителем и владельцем ООО "Чеймер Альянс" стал Александр Ткач. Параллельно Ткач является владельцем компании "Отель "Жемчужина Карпат" – до конца 2022-го вместе с ней этой фирмой владела Леся Павлюк, родная сестра Павла Котика.

Второй земельный участок – более 1 га территории – обошелся в 510 тысяч грн и обещание передать ОВА 375 квадратных метров недвижимости. Как и в предыдущем случае, не обязательно в этом новом ЖК или даже Ужгороде.

Победило на аукционе киевское ООО "Доминус Старк", где через несколько месяцев после победы появился новый совладелец Олег Бережницкий. Его с семьей Котиков связывают финансовые связи через жену – Ларина Котик занимала Бережницкому деньги под залог земли, договоры ипотеки до сих пор висят в реестре недвижимости.

Третий участок площадью 3,8 га был отдан под строительство нового ЖК за 800 тысяч грн и обещание выделить 2000 квадратных метров недвижимости, причем в пределах Ужгорода.

На этом аукционе победило львовское ООО "Вест Эир Карго". После победы у фирмы появился новый владелец – Роман Блащак. Он и Павел Котик в свое время были бизнес-партнерами.

Земля на границе

Однако на Ужгороде все не закончилось – киевское ООО "Лареал Эстейт" выкупило в пограничном поселке Батьево неработающий Батьовский комбинат хлебопродуктов и, соответственно, землю под ним (хотя ее стоимость в аукцион не была включена). Фирма всего за чуть больше 1,5 миллиона гривен – то есть 150 гривен за квадратный метр недвижимости – получила несколько гектаров земли в нескольких километрах от границы с Венгрией.

В октябре 2024 года эта ООО заключила договор долгосрочной аренды на 5,4 га земли под комбинатом. Арендная плата в год – 3% от оценочной стоимости земли (около 17 млн гривен). Таким образом за нее киевская компания будет платить где-то по 500 тысяч грн в год.

ООО "Лареал Эстейт" принадлежит жене Павла Котика Ларине, которая и управляет фирмой.

В июне 2024-го еще одна компания жены Котика получила рядом с будущим перегрузочным комплексом (логистическим хабом) в Батьево 16 га земли.

"Земли получает в Закарпатской области, которую тогда еще возглавляет Микита. Не просто землю, а землю с очень конкретным и очень дорогим целевым назначением – новое строительство сухого порта и производственного комплекса в селе Батрадь", – сказано в расследовании.

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