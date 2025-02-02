На Полтавщине в исправительной колонии пытали и убивали заключенных – ГБР

В госучреждении "Божковская исправительная колония №16" действовала организованная группа, которая не только пытала, но и убивала заключенных. К преступной деятельности причастна администрация исправительного учреждения.

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Факты жестокости были разоблачены весной 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"ДБР проводит системную работу по выявлению и пресечению позорных фактов пыток в учреждениях отбывания наказаний", – говорится в публикации.

Отмечается, что следователям удалось доказать не только факты издевательств и избиений, но и фактического убийства заключенных: задокументирован факт смерти одного из заключенных от полученных телесных повреждений.

Следствие установило, что жертвами преступников были почти все, кто впервые попадал в эту колонию. В частности, с момента прибытия в колонию каждый из осужденных проходил жесткую процедуру приемки, во время которой их заставляли убирать пол, снимая указанный процесс на видеокамеру. В дальнейшем новоприбывшим угрожали и били до тех пор, пока не ломали их волю и не заставляли безоговорочно выполнять какие-либо указания администрации учреждения.

"В случае отказа к нему применялись пытки: били руками, ногами, резиновыми дубинками, палками в разные части тела, выкручивали руки и т.д. Среди прочего, например, задокументирован факт нанесения более 200 ударов одному из осужденных", -– информируют в ДБР.

Ныне пяти должностным лицам Божковской колонии сообщено о новом подозрении по ч. 3 ст. 28 (организованная группа), ч. 2 статьи 127 (пытки) УК Украины. Действия главы организованной группы дополнительно квалифицированы по части второй ст. 121 УК Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора Украины.

Весной в ДБР информировали, что по этому делу также проводились следственные действия в офисе Северо-Восточного межрегионального управления по исполнению наказаний ГКИС и у руководителя этого учреждения.

Кроме информации о возможной организации системы поборов и издевательств в подчиненных учреждениях исполнения уголовных наказаний, проверялись также основания получения им в частную собственность имущества (многочисленные квартиры, офисные помещения и элитные автомобили), значительно превышающие его официальные доходы.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители разоблачили злоумышленников, которые, по информации следствия, наладили схему поставки наркотиков в Киевское СИЗО, а также терроризировали заключенных. Организовали "бизнес" двое братьев при поддержке "вора в законе", который в свое время содержался в следственном изоляторе.

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