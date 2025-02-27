Мошенники охотятся на родственников пропавших без вести украинских военных: помимо россиян, наживаются и 'свои'

Горем семей наших защитников цинично пользуются аферисты, рассчитывая на легкий "заработок". Полиция и СБУ тщательно ведут расследования и розыск мошенников. Правда, некоторые находятся в России, но, к сожалению, таким не брезгуют и украинцы. По одному из наиболее громких преступлений последнего времени был вынесен приговор: оказалось, что мошенником, выманившим более миллиона гривен у супруги пропавшего без вести защитника Украины, был... кум – причем на тот момент также военнослужащий.

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Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

Плен как наживка

Часть пропавших без вести на фронте защитников Украины либо остались на поле боя в силу невозможности забрать тела, либо же находятся в плену. И родственники военных делают все возможное, чтобы найти сыновей, мужей, отцов. У всех теплится надежда, что они живы. Этим и пользуются аферисты, наживаясь на беде.

По словам собеседника OBOZ.UA в полиции, мошенники скрупулезно мониторят социальные сети, составляя списки пропавших без вести военных. "Также они изучают обстоятельства исчезновения и страницы их жен или матерей. Практически всегда именно женщины становятся жертвами преступников", – рассказал офицер.

По его словам, после этого аферисты придумывают легенду: "Могут представляться сослуживцами или просто знакомыми, у которых есть связи в СБУ, в разведке и т.д. Иногда утверждают, что военный точно в плену и если родственники готовы заплатить, то ему передадут лекарства, еду. Но это лишь начало. Если жертва хотя бы один раз заплатила, ее уже не оставят в покое, пока не выкачают максимум денег. В том числе под предлогом "освобождения из плена".

Расследовать такие преступления непросто: мошенники пользуются чужими банковскими карточками или просят пополнить криптокошелек. Причем последний вариант чаще всего используют российские аферисты. К сожалению, хватает и "своих"...

Кум выманил больше миллиона

Приговор виновному в одном из наиболее циничных такого рода преступлений недавно вынес Центрально-Городской районный суд г. Кривой Рог Днепропетровской области.

Как выяснилось, Дмитрий Думин с детства дружил с Аленой Кириленко, а когда она вышла замуж – то и с ее избранником. Младший сержант Роман Кириленко пропал при выполнении боевого задания в районе села Приютное Пологовского района Запорожской области (он был командиром отделения БПЛА разведывательного взвода первого механизированного батальона). Алена сообщила об этом всем знакомым, надеясь на помощь в поиске супруга.

Сам Думин во время суда рассказал, что после полномасштабного вторжения начал принимать психотропы и играть в онлайн-казино. В феврале 2023 года его призвали на военную службу, он был водителем-пулеметчиком в одном из стрелковых батальонов, но также продолжал покупать наркотики и спускать деньги в казино. Дмитрий мог проиграть за один раз до 20 тысяч гривен.

Когда Алена (крестная мать его дочери) сообщила об исчезновении мужа, то Думин через знакомого финансиста в бригаде, где служил Роман, помог его супруге без проволочек оформить выплаты. От него же и узнал, что та ежемесячно будет получать около 120 тыс. грн – тогда и решил воспользоваться этим.

Дмитрий Думин сообщил ей, что имеет "влиятельных знакомых в Службе безопасности Украины" и выкачивал из Алены деньги, чтобы "получить информацию" о Романе, а потом – чтобы "вернуть его из российского плена". Более того, он цинично уверял женщину, что в случае сообщения об установлении факта смерти ее мужа по результатам исследований ДНК она не должна верить такой информации.

Выкачивание денег продолжалось полгода, правоохранители зафиксировали более 60 эпизодов завладения Думиным денежных средств его кумы. Причем аферист иногда общался с ней через мессенджер от имени "сотрудника СБУ".

А Роман Кириленко все это время был мертв... Его похоронили в Кривом Роге почти через год – в июле 2024 года.

В итоге Думин был признан виновным в мошенничестве, совершенном в условиях военного положения в особо крупных размерах, и в самовольном присвоении властных полномочий должностного лица, соединенном с совершением общественно опасных деяний.

35-летнего мужчину приговорили к шести годам заключения с конфискацией имущества. Также он должен возместить потерпевшей более 1,2 млн гривен материального ущерба и 100 тысяч моральной компенсации.

Что важно знать

Любой звонок или сообщение в социальных сетях с предложением помочь найти военнослужащего, вытащить из плена и тому подобное, но только после оплаты – это 100% мошенничество.

Если вам поступают подобные предложения, сразу же сообщите об этом в соответствующие органы: Киберполицию и Объединенный центр по поиску и освобождению пленных при СБУ. Не дайте мошенникам наживаться на вашей беде и горе родственников других защитников.