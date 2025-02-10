Комарницкого не вызывали в правоохранительные органы и не объявляли в розыск, – заявление адвоката

По состоянию на 10.02.2025 Денис Комарницкий не получал каких-либо процессуальных документов и вызовов в уголовном производстве, и об этом адвокаты официально сообщили НАБУ и САП. Об этом заявила адвокат Татьяна Гончарюк.

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"Моего клиента Дениса Комарницкого по состоянию на текущую дату детективы НАБУ и/или прокуроры САП не вызвали в правоохранительные органы в уголовном производстве, и согласно данным он не объявлен в розыск", – подчеркнула адвокат.

Татьяна Гончарюк принимает участие в проведении следственных и процессуальных действий в производстве № ….154 с 06.02.2025 г. Как законный представитель своего клиента, Татьяна Гончарюк, как в непосредственном разговоре в помещении НАБУ, так и в телефонном режиме, неоднократно ставила детективу Владимиру Уразовскому вопрос о задержании или вызовах Комарницкого в НАБУ или САП, ссылаясь на сообщения телеграмм-каналов. Уразовский устно подтвердил, что ее полномочия как адвоката присоединены к материалам уголовного производства в НАБУ, и ее как адвокату сообщат "если будет вызов Комарницкого в НАБУ или будут запланированы проведение процессуальных действий в отношении него".

Пока Татьяна Гончарюк подобных сообщений не получала.

Однако впоследствии адвокат сообщила, что 10 февраля после 17 часов на мессенджер и электронную почту получила ответ, что по указанному в ее сообщении месту жительства и регистрации Комарницкому направлены сообщения и вызов в НАБУ. Письмом также высказана просьба к адвокату предложить Комарницкому Д. прибыть в НАБУ для проведения при его участии процессуальных действий. В то же время еще до сообщения адвоката имела место пресс-конференция руководства НАБУ, где было публично объявлено, что Комарницкий в розыске без его вызовов к правоохранителям и без вручения ему процессуальных документов. Адвокат убеждена, что таким образом руководство НАБУ зафиксировало процессуальные нарушения в отношении Комарницкого со стороны детективов НАБУ и их пристрастность в уголовном производстве.