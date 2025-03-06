'Команда поддержки Медведчука' вступилась за львовского судью Жовнира, – Береза

За председателя Лычаковского райсуда Львова Григория Жовнира, расследование деятельности которого начали СМИ, вступился его предшественник Сергей Гирич и сторонники государственного предателя Виктора Медведчука.

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Об этом на своей странице в Facebook пишет бывший нардеп, блогер Борислав Береза.

"Экс-председатель Лычаковского райсуда Львова Сергей Гирич жалуется на то, что Telegram-каналы собирают компромат против его преемника – Григория Жовнира. Скулит, что кто-то на него и Жовнира давит, потому что они честны. А в комментариях – ба, знакомые лица! Команда поддержки Медведчука, с триколорами, вышла на поле боя, благодарит судей за беспристрастность и затягивание дела, потому что теперь Медведчук – невинный герой, раз не могут его осудить", – отметил бывший народный депутат.

Он напомнил, что дело Медведчука о государственной измене слушается в Лычаковском суде уже два года, причем слушания проходят в закрытом режиме. Несмотря на то, что юридические основания для вынесения приговора Медведчуку есть, судьи до сих пор не нашли в его деятельности признаков государственной измены.

"Вот не могут, и все. Не хотят. И, чтобы никто не мешал, они закрыли слушания, чтобы легче спустить дело на тормозах и не показать украинцам who из who в этом деле о куме Путина. Ну конечно. Когда в стране война, а суд тянет резонансное дело, как резину, – это, безусловно, "притеснения". Может, они еще номинируют Медведчука на Героя Украины? Господа судьи, а у вас случайно кошельки не распирает от благодарности адвокатов Медведчука?" – возмущается Береза.

Напомним, судья Григорий Жовнир начал рассматривать дело Виктора Медведчука о государственной измене в 2022 году. В июле 2024 года Жовнир был назначен председателем Лычаковского районного суда Львова. Это произошло после того, как предыдущий руководитель суда Сергей Гирич неожиданно подал в отставку – через 5 месяцев после переизбрания на эту должность. До этого Гирич работал в Лычаковском суде на протяжении 35 лет, из которых 15 – возглавлял этот суд.