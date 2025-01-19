Действовала в четырех областях: правоохранители разоблачили схему нелегальной продажи оружия, задержаны 15 человек

Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили незаконную продажу "трофейного" вооружения и боеприпасов в четырех регионах Украины. Во время спецоперации в течение суток почти одновременно были задержаны 15 фигурантов, пытавшихся наладить незаконную продажу боевых средств поражения.

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Среди прочего, у злоумышленников изъяли российские автоматы Калашникова с подствольным гранатометом "Костер", партию осколочных гранат и взрывчатку. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В частности, в Киевской области задержали 31-летнего местного жителя и четырех его сообщников, которые торговали "трофейным" вооружением. Его вывозили из районов бывших боев на восточном фронте.

После переправки арсеналов в столичный регион дельцы собственноручно восстанавливали боевые характеристики средств поражения для продажи через личные связи в криминальных кругах.

Кроме этого, на Киевщине были нейтрализованы еще две преступные группировки, которые пытались подпольно продать пулемет Калашникова, ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В с выстрелами и патронами разного калибра.

В Одессе задержали дельца, который хотел продать самодельные взрывные устройства (СВУ) и боевые гранаты. На месте события у злоумышленника изъяли почти 1 кг тротила, произведенную взрывчатку и партию гранат Ф-1 и РГД.

В Чернигове правоохранители задержали трех участников преступной группы, которые подыскивали клиентов для сбыта автоматического оружия и взрывчатки. А в Луцке на Волыни на попытке продажи боевых гранат криминалитету разоблачили местного жителя, который в случае успешной реализации средств поражения хотел "замести следы" и требовал проведения оплаты через "анонимные" платежные системы.

Задержанным дельцам сообщено о подозрении по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с огнестрельным оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Все злоумышленники находятся под стражей, за совершенное им грозит до семи лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее подпольных торговцев "трофейным" оружием задержали в Днепре, Закарпатской, Тернопольской и Житомирской областях. Злоумышленники вывозили средства поражения с мест бывших боестолкновений на востоке Украины, куда ездили как "волонтеры".

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